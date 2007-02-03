توزیع جنجال برانگیز کتابی در رد فرضیه داروین در مدارس و دانشگاههای فرانسه

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب با عنوان "اطلس آفرینش" حاوی 770 صفحه است که به قلم "هارون یحیی" نویسنده ترک به نگارش درآمده است.

وزارت آموزش و پرورش فرانسه خطاب به مسئولان مدارس و دانشگاه های این کشور هشدار داد: تدریس این کتب در چارچوب برنامه آموزشی رسمی فرانسه نبوده و باید نادیده انگاشته شوند.

در این کتاب ادعا شده که بشریت از تکامل گونه های دیگری به وجود نیامده و به واقع خلق شده است. در این کتاب تصویری از حملات یازدهم سپتامبر سال 2001 به برج های دوقلوی تجاری نقش و این عبارت نوشته شده است: "کسانی که ترور را در جهان جاودانه می سازند، در حقیقت پیروان مکتب داروین هستند."

بنا بر گزارش خبرگزاری فرانسه، این کتاب از طریق پست به کشورهای آلمان و ترکیه فرستاده شده و اکنون به مدارس و دانشگاه های فرانسه راه یافته است.

روزنامه "فیگارو" به نقل از یکی از مقامات آموزشی "لیون" خبر داد: این برای نخستین بار نیست که چنین مطالب جنجال برانگیزی در کتب مدارس فرانسه نفوذ می کند.