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۱۴ بهمن ۱۳۸۵، ۱۲:۵۱

یکی از مقامات آموزشی لیون خبر داد :

توزیع جنجال برانگیز کتابی در رد فرضیه داروین در مدارس و دانشگاههای فرانسه

توزیع جنجال برانگیز کتابی در رد فرضیه داروین در مدارس و دانشگاههای فرانسه

ده ها هزار مدرسه و دانشگاه فرانسه نسخی از یک کتاب ترکی را دریافت کردند که با کشیدن خط بطلان بر تئوری داروین آن را منبع اصلی تروریسم معرفی کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب با عنوان "اطلس آفرینش" حاوی 770 صفحه است که به قلم "هارون یحیی" نویسنده ترک به نگارش درآمده است.

وزارت آموزش و پرورش فرانسه خطاب به مسئولان مدارس و دانشگاه های این کشور هشدار داد: تدریس این کتب در چارچوب برنامه آموزشی رسمی فرانسه نبوده و باید نادیده انگاشته شوند.

در این کتاب ادعا شده که بشریت از تکامل گونه های دیگری به وجود نیامده و به واقع خلق شده است. در این کتاب تصویری از حملات یازدهم سپتامبر سال 2001 به برج های دوقلوی تجاری نقش و این عبارت نوشته شده است: "کسانی که ترور را در جهان جاودانه می سازند، در حقیقت پیروان مکتب داروین هستند."

بنا بر گزارش خبرگزاری فرانسه، این کتاب از طریق پست به کشورهای آلمان و ترکیه فرستاده شده و اکنون به مدارس و دانشگاه های فرانسه راه یافته است.

روزنامه "فیگارو" به نقل از یکی از مقامات آموزشی "لیون" خبر داد: این برای نخستین بار نیست که چنین مطالب جنجال برانگیزی در کتب مدارس فرانسه نفوذ می کند.

کد مطلب 442680

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