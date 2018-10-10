به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا نژادبهرام، عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران در ادامه بافت گردیهای خود با محوریت بافت فرسوده، امروز به منطقه ۲۰ شهر تهران رفت و همراه تیم مدیریت شهری شهرداری منطقه ضمن بازدید از محلات و بافت های ناایمن در شهرری، با شهروندان هم گفت و گو نشست.

زهرا نژاد بهرام در جریان این بازید به تشریح مسائل محلات این منطقه پرداخت و گفت: محله جوانمرد قصاب از جمله مشکل دارترین محلات است؛ حریم برق فشار قوی در قسمت شمالی محله است.

وی ادامه داد: طبق بررسی های به عمل آمده، مجموعه اقدامات و تلاش هایی که از سوی ساکنین با وزارت نیرو در خصوص انتقال دکل های فشار قوی صورت گرفته، تاکنون ثمری نداشته و وضعیت نابسامان این خطوط انتقال انرژی (قطعی و افتادن کابل) به گفته اهالی محل، طی سالیان گذشته باعث کشته شدن تعدادی از اهالی محله شده است.

به گفته عضو هیات رییسه شورا بیش از ۲۴۰ خانوار در زیر حریم برق فشارقوی زندگی می کنند.

زهرا نژاد بهرام در ادامه بازدیدش از منطقه ۲۰ یادآور شد: کارخانه روغن نباتی ورامین و بوی نامطبوع و ناامنی در محله هم یکی دیگر از مهمترین مسائلی است که محله جوانمرد قصاب با آن روبروست، وجود کارخانه روغن نباتی ورامین است که باعث ایجاد بوی بسیار نامطبوعی درفضای پیرامونی شده که تحمل آن حتی برای دقایقی کوتاه، دشوار است. همچنین بسیاری از معابر نزدیک و مجاور کارخانه و سایر کاربرهای صنعتی و مزاحم، بدون هیچ گونه روشنایی و آسفاتی رها شده اند. در واقع این نواحی که در مجاورت خیابان فدائیان اسلام قرارگرفته اند، مصداق فضاهای بدون دفاع شهری هستند که سبب بروز ناامنی یا لااقل ایجاد حس ناامنی در سطح محل شده اند.

عضو شورای شهر در گفت و گو با شهروندان از همکاری خود آنان با مدیریت شهری بویژه شهردار جدید منطقه ۲۰، فرهاد افشار، صحبت به میان آورد و به آن ها اطمینان داد که با راهکارهای اساسی و برنامه های شهردار، مشکلات آن ها ادامه نخواهد داشت.

تکیه نفرآباد و دیدن بافت اطراف حرم شاه عبدالعظیم حسنی و نیز زیارت حرم مطهر، بخش پایانی بازدید بود و بعد در جلسه ای با مدیران شهری منطقه، دستاوردهای بازدید و اهداف و برنامه مورد بررسی قرار گرفت.

نژادبهرام در این جلسه گفت: مسائل و مشکلاتی که بافت فرسوده ایجاد می کند، تقریبا در تمامی نقاط شهر، معضلاتی واحد دارند؛ اما آنچه مهم است ارائه راهکارهای متناسب در راستای تسریع در نوسازی و رفع موانع احتمالی آن است و هدف از این بازدید ایجاد کاتالیزور مناسب است؛ جایی که به حوزه برنامه ریزی برمی گردد، شورا خدمت رسانی کند؛ در حوزه اجرایی، شهرداری و شهرداری منطقه بتواند در سرعت بخشیدن در نوسازی بافت فرسوده موثر باشد.

عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران، توضیح داد که «انتقال تجارب در برخی محلات می تواند به ما در ارائه راهکارهای مناسب تر کمک کند. این عزم دولت و مدیریت شهری است؛ ایجاد ستادهای بازآفرینی شهری در هر منطقه؛ تخصیص بودجه حدود ۴ برابر آن در سالهای گذشته و تسریع در پرداختن بسته های تشویقی همه نشان از الویت اول مدیریت شهری است که برای اولین بار در کشور این تلاش به وقوع پیوسته و ما نیز باید از این ظرفیت ها استفاده کنیم. »

نژادبهرام، بر این نکته تاکید کرد که «ما باید در ریزشدن در جزئیات از این ظرفیت ها استفاده کنیم؛ باید دقت کنیم ببینیم که قضیه نوسازی بافت فرسوده در طی سالیان طولانی هیچ پیشرفتی نمی کند. درست است درصد پایین؛ چیزی حدود شش دهم درصد از بافت منطقه را بافت فرسوده تشکیل می دهد اما با توجه به تراکم جمعیتی بالا، شاید چیزی حدود۵۰ تا ۷۰ هزار نفر در این بافت زندگی کنند. »

رئیس کمیته شهرسازی شورای شهر تهران، با اشاره به این نکته که رویکرد شهرری متفاوت است، گفت؛ «تهران دو پیشانی دارد؛ یکی امامزاده صالح در شمال و دیگری حرم حضرت شاه عبدالعظیم حسنی که باز هم توجه به این محدوده را بیشتر از پیش می کند؛ اگر قرار است این منطقه دانست که اولیت بندی نشده و این خطایی استراتژیک است چرا که نمی توان همزمان همه مشکلات را رفع کرد.

نژادبهرام چند نکته جهت توصیه و اعلام آمادگی برای همکاری با شهرداری منطقه، مطرح کرد؛ اول اینکه مدیران شهری منطقه ۲۰ چشم انداز کار را گردشگری انتخاب کنند اما این چشم انداز تنها با مطرح کردن حل نمی شود. ما نباید مثل همان پدری باشیم که نام فرزندش را رستم گذاشت و بعد خودش هم از اسم رستم هراس داشت؛ حال ما می خواهیم تنها مقصد تاریخی و زیارتی شهر تهران را شهر ری قرار دهیم و باید برای اجراکردن آینده ای که در ذهن داریم، اهدافمان را تعریف کنیم و ریز مشکلات را با هدف اجرایی شدن و سنجش توانمندی ها در اجرا، ببینیم و بعد وارد عمل شویم و برای فعالیت های خود برنامه های زمانی مشخصی هم تعیین کنیم. بنابراین، طرح های کوتاه مدت در جهت رسیدن به هدف بلندمدت بسیار حیاتی و مهم هستند. »

عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران، ضمن بیان این که گردشگری منجر به رونق اقتصادی منطقه خواهد شد، گفت: « تمام مغازه ها، تاکسی ها، رستوران ها، تولیدکننده ها و... فعال می شوند. «بی بی شهربانو»؛ همسر امام حسین که بقعه و مرقدی در این منطقه دارد، خود به تنهایی می تواند مقصد مهمی برای گردشگران باشد و کسی که دنبال رونق و توسعه محدوده باشد می تواند این کار را انجام دهد و او کسی نیست جز شهردار منطقه. »

نژادبهرام به صحبت یکی از شهروندان اشاره کرد که «همه ضعف های شهر ری متعلق به ما است و هر کسی که دستش به دهانش برسد از شهرری می رود»؛ او خطاب به مدیران شهری، گفت : «شما باید کاری کنید که افراد کوچ کرده از شهرری به محل زندگی خود بازگردند. شما باید از ظرفیت های دفاتر خدمات نوسازی استفاده کنید تا مشارکت پذیری و مشارکت جویی در محلات بویژه جاهایی که کابل های برق فشار قوی دارند، جهت حل این مشکل اساسی شهروندان، بالا برود در آن صورت مناطق ۱۶ و ۱۷ هم می توانند از تجارب شما استفاده کرد؛ این که با کمک شهروندان بشود هزینه را سرشکن کرد و بستر دفن کابل ها در زیر زمین را فراهم کنند. »

اما به اعتقاد نژادبهرام، موضوع هوشمند سازی مساله ای بسیار جدی است و امروز هوشمندی ظرفیتی است که می تواند شهر ما را به شهرهای جهانی ارتباط دهد؛ او گفت : «در این راه باید زیرساخت هایی فراهم شود که یکی از آن ها فعال کردن بخش های قابل هوشندسازی است برای نمونه؛ قرار است که ما سرویس هایی به جانبازان بدهیم؛ باید با طراحی اپلیکیشن آن، خدماتی را به شکل آنلاین در اختیار آن ها قرار دهد. شهرداری منطقه ۲۰ با توجه به هدف گذاری خود شهردار، این ظرفیت را در سطح بالایی دارد. پس شما می توانید هم الگوی گردشگری مذهبی تاریخی و هم الگوی هوشمندسازی باشید. »

نژادبهرام همچنین به مواردی نظیر وضعیت کارخانه سیمان در شهر ری، وضعیت روخانه های و آبهای بدبو که شرایط نامناسبی را برای زیست شهروندان بویژه در حاشیه شهرری فراهم کرده، اشاره کرد و از شهردار خواست ضمن بررسی این موارد، وضعیت پایانه های اتوبوسرانی شهرری را که درصد بالایی از آلودگی هوا را شامل می شود، مورد توجه قرار دهد. گود ضایعات ازاضی محمودآباد هم مورد دیگری بود که مورد اشاره نژادبهرام قرار گرفت؛ در این گود کودکان کار بسیاری مشغول به کار هستند و کارشان جمع آوری و تفکیک زباله است.