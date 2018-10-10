  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۸ مهر ۱۳۹۷، ۱۵:۴۶

مامور رسیدگی به مشکلات داوطلبان آزمون پزشکی دانشگاه آزاد منصوب شد

مامور رسیدگی به مشکلات داوطلبان آزمون پزشکی دانشگاه آزاد منصوب شد

 سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی مامور رسیدگی به حل مشکلات داوطلبان علوم پزشکی این دانشگاه را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی با صدور حکمی عنایت اله ملکی تبار رئیس مرکز نظارت، بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه را به عنوان مامور حل مشکلات داوطلبان آزمون پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی منصوب کرد.

در متن این حکم آمدهاست: «نظر به اشکالات و ابهامات پیش آمده در فرآیند اعلام نتایج آزمون پزشکی ۹۷ دانشگاه، بدینوسیله به شما ماموریت داده می شود تا با تمام ظرفیت ها و امکانات آن حوزه و دانشگاه ضمن هماهنگی با تمامی واحدها تمامی شکایات و اعتراضات و خواسته های داوطلبان را بررسی کرده و به صورت موردی به تمامی آنها پاسخ مناسب براساس حق و عدل ارائه کنند.

رفع ابهام و کاهش نگرانی­ های داوطلبان و خانواده های آنها باید محور همه فعالیت­ های صورت گرفته باشد.

تمامی واحدها و سازمان های دانشگاهی باید در انجام این ماموریت با جنابعالی هماهنگ بوده و امکانات لازم را در اختیار شما قرار دهند.»

کد مطلب 4426829
شیوا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها