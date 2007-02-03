به گزارش خبرنگار مهر، نشست مطبوعاتی نمایشگاه و همایش بین المللی هنر انقلاب های دنیا صبح امروز با حضور محسن زارع مدیر عامل موسسه فرهنگی هنری صبا و مرتضی گودرزی دبیر نمایشگاه و همایش در موسسه صبا برگزار شد.

گودرزی در این مراسم گفت: "سه دهه از انقلاب می گذرد و ما جای خالی آن را در هنرهای تجسمی احساس کرده ایم. در واقع برای نخستین بار در جهان نمایشگاه و همایش بین المللی هنر انقلاب های دنیا با حضور هنرمندان، صاحب نظران و کارشناسان هنری ایران و جهان برگزار می شود. این نمایشگاه و همایش امکان ارزیابی و مقایسه هنر انقلاب ها، حضور انقلاب ها در عرصه هنر و معرفی هنر بر اساس معیارها، تاثیرات و کارکردهای اجتماعی را فراهم می کند."

وی خاطرنشان کرد: "ما آثاری از دوره های قاجار و صفویه داریم، اما آثار تجسمی از انقلاب نداشتیم. فضای این نمایشگاه برگرفته از احساسات هنرمندان از انقلاب است. این نمایشگاه اولین حرکت برای ارزیابی هنرهای بخش های مختلف نسبت به انقلاب است. علاوه بر آن این نمایشگاه معرفی کننده آثار به کشورهای مختلف است و کسانی که این هنر را نمی شناسند، نسبت به آن شناخت پیدا می کنند."

دبیر نمایشگاه و همایش بین المللی هنر انقلاب های دنیا گفت: "این همایش هر روز اختصاص به یک هنر دارد که شامل موسیقی، ادبیات، سینما، گرافیک و هنرهای تجسمی است و نزدیک به 800 آثار در نمایشگاه عرضه می شود. البته آثار نمایشگاه فقط شامل نقاشی و گرافیک است. رویکرد ما از برگزاری چنین نمایشگاه و همایشی عرفانی است و آثار هنری افق های مشترکی دارند و تفاوت آنها به ساختار برمی گردد. ما انقلاب های روسیه، کوبا، چین و آفریقای جنوبی را بررسی کردیم و دلیل بررسی نکردن انقلاب فرانسه به خاطر محدودیت ها بوده است."

محسن زارع در این نشست عنوان کرد: "ایده برگزاری این نمایشگاه و همایش از دو سال گذشته توسط دو سازمان حوزه هنری و فرهنگستان هنر شروع شد. به همین دلیل ستادی در حوزه هنری و موسسه فرهنگی هنری صبا تاسیس شد و این موضوع به دبیری مرتضی گودرزی پیگیری شد. روز دوشنبه 16 بهمن ماه ساعت 16 نمایشگاه به مدت یک ماه افتتاح و همایش هم از 23 تا 28 بهمن ماه به مدت پنج روز در سینما فلسطین برگزار می شود."

وی در ادامه افزود: "برای اولین بار آثار هنرمندان در زمینه انقلاب به نمایش گذاشته می شود. علاوه بر آن بخش پژوهشی همواره مورد توجه ما بوده است. تمام آثار با موضوع هنر انقلاب تولید شده است. وقتی انقلابی در کشور رخ می دهد، آثار هنرمندان هم بنا به آن انقلاب دچار تغییراتی می شود و از انقلاب تاثیر می گیرند. در این نمایشگاه آثاری از کشورهای مختلفی چون آفریقای جنوبی، افغانستان، روسیه، فلسطین، چین، کوبا و مکزیک شرکت دارند و سازمان مشارکتی این برنامه شامل بنیاد شهید، سازمان فرهنگی هنری ارتباطات اسلامی، سازمان هنرهای تجسمی در بیروت و انجمن هنرمندان در مکزیک سیتی است."