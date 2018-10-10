تصویب اساسنامه نهایی سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا مخبر دزفولی دبیر شواری عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به برگزاری جلسه اخیر این شورا که به ریاست رئیس‌جمهور برگزار شد، اظهار کرد: اعضا شورا با تأکید به توانمندی و موفقیت دانشگاه‌ها و شرایط کنونی کشور در استفاده از ظرفیت علمی و شرایط دانشی مراکز تحقیقاتی، پیشنهادهایی ارائه دادند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به تصویب نهایی اساسنامه سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان گفت: نحوه شناسایی دانش آموزان با استعداد و پرورش و شکوفایی آن‌ها ازجمله مهم‌ترین موارد مورد توجه در این اساسنامه بودند.