به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مختار پناهی بعد از ظهر چهارشنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران اظهار داشت: طی ۶ ماهه ابتدای سال جاری ۲۵ میلیون خودرو به قم وارد شده و ۸۵ تردد در جاده‌ها به ثبت رسیده است.

وی بیان داشت: ۷۷ درصد تصادفات در ۳۰ کیلومتری شهرها رخ داده و ۶۰ درصد تصادفات به دلیل عدم توجه به جلو و خواب آلودگی رانندگان بوده است.

رئیس پلیس راه استان قم عنوان کرد: ۶۶ نقطه حادثه خیز در جاده‌های منتهی به قم شناسایی شد که ۲۳ نقطه آن را موقتا راهدای برطرف کرده و تا پایان امسال ۱۰ نقطه دیگر برطرف می شود.

نصب ۶۵ دوربین برای ثبت تخلفات

وی ابراز داشت:‌ ۶۵ دوربین ثابت برای رصد تخلفات رانندگی در راه‌های مواصلاتی قم نصب شده است که تخلف رانندگان را ثبت می‌کند.

سرهنگ پناهی تصریح کرد: طی شش ماهه ابتدای سال ۹۵ تعداد افراد فوت شده در تصادفات ۱۲۱ نفر، سال گذشته ۷۹ نفر و در سال جاری این میزان به ۱۰۷ نفر رسید. سال گذسته ما کاهش فوتی در جاده را داشته و در رتبه اول در کاهش بودیم اما متاسفانه امسال افزایش فوتی داشته‌ایم.

وی با بیان این که ما در تصادفات جرحی نیز شاهد افزایش بوده ایم، افزود: بیشتر تصادفات در آزادراه ها بوده و مابقی آن ها ۲۷ درصد در بزرگراه ها، ۱۵ درصد راه های اصلی و ۲۱ درصد در راه های فرعی و روستایی که پلیس راهنمایی رانندگی حضور ندارد رخ داده و این میزان نسبت به سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش داشته و موجب نگرانی است.

سرعت غیرمجاز در صدر تصادفات

رئیس پلیس راه استان قم ادامه داد: بیشترین تخلفات به دلیل سرعت غیرمجاز در جاده‌ها است و ما در اعمال قانون افزایش سه درصدی داشته‌ایم.