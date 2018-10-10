بعید است تعطیلات زمستانی امسال اجرا شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد بطحایی درباره پرونده طرح تعطیلات زمستانی مدارس، گفت: بعید است این طرح امسال اجرایی شود.

او همچنین درباره جلسه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس گفت: پیرو سوالاتی که نمایندگان از اینجانب داشتند خدمت نمایندگان رسیدم و توضیحات لازم را پیرامون سوالات ارائه دادم. پرداخت مطالبات معوق فرهنگیان یکی از مواردی بود که نمایندگان به آن تاکید کردند، اقداماتی که برای پرداخت مطالبات فرهنگیان به تفکیک موارد مختلف مانند حق‌التدریس، حق‌الزحمه امتحانات، خدمات اداری و حقوق سرباز معلمان انجام شده است به اطلاع نمایندگان رسید.

وزیر آموزش و پرورش افزود: نمایندگان از پاسخ برخی سوالات قانع شدند و برای سایر موارد فرصتی یک ماهه تا دو ماهه در نظر گرفتند تا در این مدت اطلاعات لازم در اختیارشان قرار گیرد و اقدامات لازم در زمینه اصلاح امور انجام شود.