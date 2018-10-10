ارائه خدمات فرهنگی و آموزشی ویژه زوار خارجی در مرز شلمچه

حجتالاسلام عادل رویوران در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس برنامهریزیهای انجامشده در کمیته فرهنگی و آموزش ستاد اربعین حسینی خرمشهر، در قالب خدماترسانی این کمیته در اربعین امسال، میان زوار خارجی مراجعه کننده به مرز بین المللی شلمچه که تنها مرز مجاز برای تردد اتباع در اربعین است، بروشور و جزوه های چندزبانه توزیع میشود.
وی افزود: این بروشورها و جزوات شامل ادعیه، زیارت، آداب و احکام زیارت اربعین حسینی همچنین انتقال تجربیات سایر زوار، آشنایی با اماکن مقدس در مسیر پیادهروی اربعین حسینی در کشور عراق و مراکز خدماترسانی در این کشور است.
مسئول کمیته فرهنگی و آموزش ستاد اربعین حسینی خرمشهر همچنین از اعزام مبلغین خارجی به مرز شلمچه خبر داد و گفت: با توجه به اینکه عمده زوار خارجی متردد از مرز بینالمللی شلمچه اتباع کشورهای پاکستان، افغانستان، آذربایجان، هند، چین، ترکیه و روسیه هستند، درخواست شده است تا مبلغین مسلط به زبان خارجی برای استقرار در مرز شلمچه اعزام شوند که تاکنون با اعزام مبلغین مسلط به زبان اردو موافقت شده و بهزودی در مرز شلمچه مستقر میشوند.
وی گفت: تهیه محتوای فرهنگی با موضوع معرفت عاشورا و اربعین حسینی به زبانهای روسی، اردو و ترکی در حال پیگیری است که در این راستا مجموعههای فرهنگی از سراسر کشور بهصورت خودجوش آمادگی خود را برای تولید محتوا به زبانهای خارجی اعلام کردهاند.
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