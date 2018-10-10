عرضه بیش از ۱ میلیون بسته قارچ خوراکی در بازار با نشان هولوگرام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا تقوی، ­­مدیرکل دفتر امور گلخانه‌ها، گیاهان دارویی و قارچ خوراکی معاونت امور باغبانی­ ضمن اعلام این خبر پیش‌بینی کرد تا پایان مهر ماه، عرضه بسته‌های قارچ دارای نشان هولوگرام به بیش از سه میلیون عدد برسد.

وی اظهار داشت: با توجه به این که در ابتدای سال با مصرف قارچ های سمی خود رو که از عرصه های منابع طبیعی جمع آوری و عرضه شده بود و موجب مسمومیت تعدادی از مصرف کنندگان شد، طراحی و نصب هولوگرام بر روی بسته های فله ای قارچ خوراکی و بسته های ۴۰۰ تا ۵۰۰ گرمی این محصول به منظور شفافیت مسیر تولید تا عرضه مطرح و به مرحله اجرا گذاشته شد.

این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی، با بیان این که تاکنون ۴۱ واحد تولید قارچ خوراکی برای اخذ هولوگرام ثبت نام کرده اند، گفت: از این تعداد ۱۶ واحد تولیدی، مبالغ مربوط به اخذ هولوگرام را واریز و آماده دریافت این نشان شده اند.

تقوی ادامه داد: در حال حاضر، چهار واحد بزرگ تولید قارچ­خوراکی، این هولوگرام را دریافت و روی بسته های محصول خود نصب کرده اند.

وی تصریح کرد: از آنجایی که نصب نشان هولوگرام نشان دهنده مسیر سالم تولید تا عرضه قارچ خوراکی است، وزارت جهاد کشاورزی بر توجه و استقبال مصرف کنندگان از بسته های قارچ خوراکی دارای نشان هولوگرام تاکید دارد.

مدیرکل دفتر امور گلخانه ها، گیاهان دارویی و قارچ خوراکی معاونت امور باغبانی در عین حال تعداد واحدهای تولید کننده قارچ خوراکی در کشور را یک هزار مورد عنوان کرد.