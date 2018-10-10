عرضه بیش از ۱ میلیون بسته قارچ خوراکی در بازار با نشان هولوگرام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا تقوی، مدیرکل دفتر امور گلخانهها، گیاهان دارویی و قارچ خوراکی معاونت امور باغبانی ضمن اعلام این خبر پیشبینی کرد تا پایان مهر ماه، عرضه بستههای قارچ دارای نشان هولوگرام به بیش از سه میلیون عدد برسد.
وی اظهار داشت: با توجه به این که در ابتدای سال با مصرف قارچ های سمی خود رو که از عرصه های منابع طبیعی جمع آوری و عرضه شده بود و موجب مسمومیت تعدادی از مصرف کنندگان شد، طراحی و نصب هولوگرام بر روی بسته های فله ای قارچ خوراکی و بسته های ۴۰۰ تا ۵۰۰ گرمی این محصول به منظور شفافیت مسیر تولید تا عرضه مطرح و به مرحله اجرا گذاشته شد.
این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی، با بیان این که تاکنون ۴۱ واحد تولید قارچ خوراکی برای اخذ هولوگرام ثبت نام کرده اند، گفت: از این تعداد ۱۶ واحد تولیدی، مبالغ مربوط به اخذ هولوگرام را واریز و آماده دریافت این نشان شده اند.
تقوی ادامه داد: در حال حاضر، چهار واحد بزرگ تولید قارچخوراکی، این هولوگرام را دریافت و روی بسته های محصول خود نصب کرده اند.
وی تصریح کرد: از آنجایی که نصب نشان هولوگرام نشان دهنده مسیر سالم تولید تا عرضه قارچ خوراکی است، وزارت جهاد کشاورزی بر توجه و استقبال مصرف کنندگان از بسته های قارچ خوراکی دارای نشان هولوگرام تاکید دارد.
مدیرکل دفتر امور گلخانه ها، گیاهان دارویی و قارچ خوراکی معاونت امور باغبانی در عین حال تعداد واحدهای تولید کننده قارچ خوراکی در کشور را یک هزار مورد عنوان کرد.
نظر شما