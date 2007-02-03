  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱۴ بهمن ۱۳۸۵، ۱۱:۳۶

آغاز اعزام 650 هزار زائر حج عمره از اسفند ماه سال‌جاری

آغاز اعزام 650 هزار زائر حج عمره از اسفند ماه سال‌جاری

در نشست مشترک حسین خانلری رئیس سازمان هواپیمایی کشوری و مصطفی خاکسار قهرودی رئیس سازمان حج و زیارت مقرر شد پروازهای حج عمره قبل از پایان اسفند ماه سال‌جاری آغاز شود .

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری، حسین خانلری در این نشست با اشاره به این مطلب که تمای مسئولیت اعزام زائران به هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران محول شده است، گفت : این تصمیم جهت تسریع و پاسخگویی در امر جابجایی دو سوم زائران از طریق هما و بقیه با هماهنگی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران توسط هواپیمایی سعودی صورت خواهد گرفت.

معاون وزیر راه و ترابری همچنین گفت: با افزایش ناوگان هوایی هما پیش بینی می شود در سال آینده شاهد اعزام تعداد بیشتر زائران حج عمره باشیم .

در این نشست همچنین رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به این که اعزام زائرین حج تمتع با کیفیت بالایی نسبت به سال‌های قبل صورت گرفته است، گفت : در سال جاری خدمات پروازی توسط سازمان هواپیمایی کشوری از طریق 17 فرودگاه صورت گرفت که رضایتمندی زائران را در پی داشته است .

رئیس سازمان حج و زیارت با اعلام این خبر که امکان سفر ارزان قیمت به عتبات عالیات برای هیات های مذهبی برای اغلب نقاط کشور فراهم شده ، یاد آورشد از 16 اسفند امسال نخستین گروه‌های مذهبی راهی عتبات عالیات خواهند شد.

کد مطلب 442685

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها