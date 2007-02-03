به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری، حسین خانلری در این نشست با اشاره به این مطلب که تمای مسئولیت اعزام زائران به هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران محول شده است، گفت : این تصمیم جهت تسریع و پاسخگویی در امر جابجایی دو سوم زائران از طریق هما و بقیه با هماهنگی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران توسط هواپیمایی سعودی صورت خواهد گرفت.

معاون وزیر راه و ترابری همچنین گفت: با افزایش ناوگان هوایی هما پیش بینی می شود در سال آینده شاهد اعزام تعداد بیشتر زائران حج عمره باشیم .

در این نشست همچنین رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به این که اعزام زائرین حج تمتع با کیفیت بالایی نسبت به سال‌های قبل صورت گرفته است، گفت : در سال جاری خدمات پروازی توسط سازمان هواپیمایی کشوری از طریق 17 فرودگاه صورت گرفت که رضایتمندی زائران را در پی داشته است .

رئیس سازمان حج و زیارت با اعلام این خبر که امکان سفر ارزان قیمت به عتبات عالیات برای هیات های مذهبی برای اغلب نقاط کشور فراهم شده ، یاد آورشد از 16 اسفند امسال نخستین گروه‌های مذهبی راهی عتبات عالیات خواهند شد.

