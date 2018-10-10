سلاح گرم در حمله به باشگاه بدنسازی بانوان در تبریز استفاده نشده

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ هاشم شعفی ظهر امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران در خصوص خبر منتشر شده از حمله مسلحانه به باشگاه بدنسازی در تبریز گفت: حمله مسلحانه در کار نبوده است.

وی گفت: اخاذی از باشگاه بدن سازی بانوان در تبریز انجام شده است و استفاده از سلاح گرم در این حادثه کذب است.

وی با بیان اینکه پلیس برای دستگیری متهم فراری درتلاش است، افزود: در تحقیقات اولیه مدیر باشگاه ادعا کرد که در تایم بانوان یک فرد ناشناس وارد باشگاه شده و با تهدید مدیر باشگاه مبلغ ۵ میلیون ریال از وی اخاذی کرده و از محل متواری شده است.