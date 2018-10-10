به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اندونزی، احمد اجاقلو درباره کسب مدال برنز رقابتهای دوومیدانی بازیهای پاراآسیایی ۲۰۱۸، گفت: سطح مسابقات واقعا بالا بود و من هم تمام تلاشم را انجام دادم. می توانستم بهتر باشم، اما نشد. امیدوارم بتوانم در مسابقات آینده جبران کنم.

وی درباره ادامه رقابتش در ماده ۴۰۰ متر گفت: این رشته، رشته تخصصی من نیست، اما به احتمال زیاد از سال آینده در این ماده خواهم دوید به همین دلیل تصمیم گرفتم در مسابقات این دوره خودم را محک بزنم؛ هر چند تمرین نداشتم، اما بازهم تمام تلاشم را می کنم.

اوجاقلو درباره عملکردش خاطر نشان کرد:‌ اگر می خواهم به سکوی قهرمانی برسم باید بهتر و بیشتر تمرین کنم، حریفانم خیلی خوب کار می کنند و من هم برای رسیدن به مدال طلا باید تلاشم را بیشتر کنم.