به گزارش خبرنگار مهر، داوود فیض عصر چهارشنبه در آیین افتتاحیه جشنواره ملی اختراعات و ابتکارات رویش دماوند و خاوران به میزبانی سالن آمفیتئاتر فرزانگان دانشگاه آزاد سمنان بابیان اینکه ۱۸ استان کشور در جشنواره اختراعات و ابتکارات سمنان حضور دارند، ابراز داشت: ۳۳ مخترع تهرانی بیشترین شرکتکننده این جشنواره بود و بعد از استان سمنان با ۱۷ مخترع، خراسان رضوی با ۱۲ مخترع و مازندران با ۱۱ مخترع در ردههای بالاترین مخترعان این جشنواره قرار دارند که آخرین دستاوردهای خود را به معرض نمایش گذاشتند
وی بابیان اینکه درمجموع ۲۰۲ طرح به دبیرخانه این جشنواره ارسالشده است، افزود: از میان طرحهای موجود تنها ۱۰۵ اختراع پذیرفته شد که ۱۴ مخترع زن و ۸۹ مخترع مرد را شامل میشود که درنهایت بعد از یک ماه داوری نتیجه آن از طریق رسانهها اعلام خواهد شد.
رئیس بنیاد نخبگان استان سمنان بابیان اینکه اختراعات ارائهشده مربوط به طیف خاصی از افراد نیست، ابراز داشت: در بخش تجهیزات پزشکی با ۲۳ اختراع بیشترین میزان طرحها را شاهد هستیم و همچنین ۱۸ اختراع در بخش مکانیک، ۱۳ اختراع در بخش عمران، ۱۳ اختراع در بخش الکترونیک و ۱۰ اختراع در گروه مواد بیشترین میزان فراوانی اختراعات را به ترتیب شامل میشود.
فیض در ادامه تصریح کرد: علاوه بر موارد فوق اختراعات دیگری درزمینهٔ علوم دارویی، کشاورزی، صنایع غذایی، شیمی، نفت و گاز، پتروشیمی و غیره نیز ارائهشده است.
وی بابیان اینکه استان سمنان دارای ۲۳ مخترع سطح سه است، افزود: از این میزان ۱۵ اختراع در فرایند تجاریسازی است که دو اختراع با رسیدن به سطح دو آماده ورود به بازار است که اگر از آنها حمایت شود قطعاً میتواند به تولید ثروت برای استان منتهی شود که از مسئولان انتظار میرود این افراد را موردحمایت همهجانبه خود قرار دهند.
به گزارش خبرنگار مهر مراسم اختتامیه این جشنواره عصر پنجشنبه برگزار خواهد شد و نتیجه داوری اختراعها یک ماه آینده اعلام میشود و آب و خشکسالی مهمترین بخش جانبی این جشنواره ملی است.
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