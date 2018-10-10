دستگیری ۱۱۲ قاچاقچی مواد مخدر در قم

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامعباس بلفکه بعد از ظهر چهارشنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران با اشاره به اقدامات صورت گرفته طی شش ماهه ابتدای سال اظهار داشت: قم یکی از ناامن‌ترین مناطق برای قاچاقچیان مواد مخدر است و ما طی شش ماهه ابتدای سال جاری انهدام ۱۵ باند را داشته‌ایم و افزایش ۲۵ درصدی را نسبت به مدت مشابه در سال گذشته شاهد بودهایم.

وی بیان داشت: در این مدت سه تن و ۳۰۰ کیلو انواع مواد مخدر را کشفت کردیم و در این باره افزایش ۴۴ درصدی را داشته‌ایم که بیشتر کشفیات ما در بخش مواد مخدر سنتی، تریاک با ۲۸ درصد، حشیش و هروئین است و در موارد مخدر صنعتی شیشه بیشتر است.

کراک ریشه کن شده است

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قم اضافه کرد: حدود چهار الی پنج درصد از کشفیات مواد مخدر صنعتی هستند اما اثر این‌ها بیش از سنتی است. کراک به دلیل تقاضا نداشتن، ریشه کن شده است اما شیشه جایگزین آن شده است. مواد مخدر گل نیز گاهی دیده می‌شود اما درصد آن بسیار کم است.

۲۳ درصد از قاچاقچیان دستگر شده در قم بومی بودند

وی عنوان کرد: در ۱۵ باند دستگیر شده، ۱۱۲ نفر از افراد اصلی این باندها دستگیر شده‌اند که ما در دستگیری این افراد ۳۰ درصد افزایش نسبت به سال گذشته داشته‌ایم و ۲۳ درصد دستگیرشدگان از قاچاقچیان بومی بوده‌اند.

سرهنگ بلفکه ابراز کرد: برخورد با خورده فروشان مواد مخدر تشدید شده و ۷۲۰ نفر از این افراد دستگیر شده‌اند که در این زمینه رشد ۱۶ درصدی را شاهد بوده‌ایم.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قم با اشاره به فعالیت ۸ مرکز نگهداری از معتادین در قم ادامه داد: ۷۵۰۰ معتاد متهاجر را توانستیم طی شش ماه گذشته جمع آوری کنیم.

سرهنگ بلفکه تصریح کرد: طرح پاکسازی محلات که مطالبه مردم بود را در دستور کار داریم و در این جهت ۹۵ محله را پاکسازی کردیم.

وی عنوان کرد: بیش از ۳۲۰۰ خبر واصله از مردم را در گزارشات تلفنی دریافت کردیم که بیش از ۲۵۰۰ خبر عملیاتی شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قم افزود: یکی از برنامه‌های کنترلی ما نظارت بر فعالیت عطاری‌ها است. عطاری‌هایی که از نوع فعالیت خود خارج شده‌اند و بیش از ۵۰ درصد آنان فعالیت غیرمرتبط دارند که درصورت مشاهده، پلمب می‌شوند.