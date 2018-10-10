اعتراض ژاپن به روسیه به خاطر رزمایش نظامی در کوریل جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک ژاپن به تصمیم روسیه برای انجام رزمایش نظامی در منطقه جزایر کوریل اعتراض کرد.

«یوشیهید سوگا» دبیر ارشد کابینه وزیران ژاپن گفت: رزمایش های نظامی باعث تقویت حضور نظامی ارتش روسیه در چهار جزیره کوریل خواهد شد. و این مسئله ارضی با روسیه باید حل شود.

پیشتر مسکو قصد خود را برای انجام رزمایش نظامی در این منطقه به توکیو اطلاع داده بود.

گفتنی است که ژاپن همواره بازگرداندن ۴ جزیره کوریل جنوبی را که طبق نتایج جنگ دوم جهانی به روسیه واگذار شده، به عنوان شرط انعقاد پیمان صلح با مسکو مطرح کرده است.

پیشتر رئیس جمهور روسیه پیشنهاد کرده بود پیمان صلح بین روسیه و ژاپن که هفتاد سال است درباره آن مذاکرات جریان دارد، تا آخر سال جاری میلادی بدون مطرح ساختن هیچگونه قید و شرطی منعقد شود.

پوتین ژاپن را شریک طبیعی روسیه نامید و بر تمایل خود برای پیشبرد روابط تمام و کمال با توکیو تاکید کرد.

نخست وزیر ژاپن نیز خود اعلام کرده بود که مسکو و توکیو باید ایجاد مشکلات برای فرزندان و نوه های خود، که از بن بست به وجود آمده برای نسل قبلی ناشی شده است را پایان دهند.