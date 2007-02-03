دوره های تخصصی آشنایی با ادبیات کودک آکادمیک می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فراخوان دومین دوره ازجشنواره کتابخانه های خانگی تا پیش از اسفند ماه منتشرمی شود. این جشنواره در هفته کتاب یا نمایشگاه بین المللی کتاب برگزار و طی آن به بانیان کتابخانه های خانگی جوایزی اهدا می شود.

برگزاری سخنرانی درهزارمدرسه توسط نویسندگان کتاب کودک ازدیگر فعالیت های انجمن نویسندگان کتاب کودک به شمار می رود. این سخنرانی با هدف رواج ادبیات در بین نوجوانان در هفته کتاب آغاز می شود و تا پایان سال 1386 نیز ادامه خواهد داشت.

این انجمن همچنین درنظر دارد اسفندماه به برگزاری مسابقه بین المللی داستان نویسی با موضوع زندگی پیامبر اعظم "ص" بپردازد. این مسابقه با همکاری ستاد نکوداشت اصفهان صورت می گیرد. درحال حاضر صد اثر به دبیرخانه این مسابقه ارسال شده است.

انجمن نویسندگان کتاب کودک مدت هاست به برگزاری تخصصی دوره آشنایی با ادبیات کودک ونوجوان پرداخته است. دراین دوره های دوساله هنرجویان می توانند مدرک رسمی خود را در این زمینه دریافت کنند. قرار است با رایزنی هایی که انجمن با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام داده، این دوره های تخصصی به شکل آکادمیک وارد دانشگاه های علمی کاربردی شود. درحال حاضراین موضوع بین دو ارگان درحال بررسی است.

این انجمن در بخش های پژوهشی خود نیز به حمایت های مالی و معنوی از پایان نامه های دانشجویانی که در زمینه ادبیات کودک و نوجوان کارمی کنند پرداخته است.