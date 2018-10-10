هوای ابری برای برخی شهرهای خوزستان

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته شهر آبادان با دمای هوای ۴۳ درجه سانتیگراد و شهر دهدز با دمای هوای ۱۹ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنک ترین نقاط استان گزارش شده اند.

وی افزود: طی همین مدت دمای شهر اهواز حداقل دمای ۲۴ و حداکثر ۴۱ درجه سانتیگراد را گزارش شده است.

سبزه زاری اظهار کرد: آسمان استان تا ۲۴ ساعت آینده صاف تا قسمتی ابری با احتمال رگبار پراکنده و رعد و برق به ویژه در نواحی شرقی، شمالی و ارتفاعات و در بعضی ساعات همراه با وزش باد قابل ملاحظه و توأم با گرد و غبار محلی خصوصا در مناطق جنوبی و مرکزی و مه رقیق صبحگاهی در شهرهای ساحلی پیش بینی می شود.