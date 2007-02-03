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۱۴ بهمن ۱۳۸۵، ۱۲:۱۴

/ گزارش مهر از نیروگاه چهلستون اصفهان/

"چهلستون"؛ اولین نیروگاه ساخته شده توسط بخش خصوصی در ایران

"چهلستون"؛ اولین نیروگاه ساخته شده توسط بخش خصوصی در ایران

نیروگاه چهلستون از نوع گازی سیکل باز و قابل تبدیل به سیکل ترتیبی، مشتمل بر 6 واحد توربین و ژنراتور گازی 159 مگاواتی مدل V94/2 آنسالدو در زمینی به ابعاد یک کیلومتر در یک کیلومتر در منطقه مبارکه در 70 کیلومتری جنوب غربی اصفهان در مجاورت پست چهلستون احداث گردیده است.

به گزارش خبرنگاراعزامی مهر به اصفهان، قرار است تا ساعاتی دیگر دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور از پروژه  نیروگاه جنوبی اصفهان (چهلستون) بازدید و بهره برداری رسمی به عمل آمد.

بنا بر این گزارش، در راستای سیاست های دولت جمهوری اسلامی و وزارت نیرو مبنی بر بکارگیری مشارکت بخش خصوصی در ایجاد و بهره برداری از نیروگاههای برق ، یادداشت تفاهمی در شهریور سال 1381 بین توانیر و شرکت "مپنا" بین المللی مبنی بر سرمایه گذاری  و احداث اولین نیروگاه خصوصی کشور با روش bot (ساخت و بهره برداریو انتقال) در جنوب اصفهان مبادله گردید.

این نیروگاه در اجرای قرارداد تبدیل انرژی (ECA) ای سی ای که در تاریخ 15/10/85 با شرکت توانیربه امضا رسیده با ظرفیت و سرمایه گذاری شرکت مپنا بین الملل ثبت کشور امارات عربی متحده و شرکت "ای هاگ " ثبت کشور آلمان به ترتیب با 80 درصد و 20 درصد سهم مشارکت و با سرمایه ای بالغ بر 320 میلیون یورو که 30 درصد آن توسط سرمایه گذاران و 70 درصد بقیه با همکاری مشترک بانکهای صادرات ایران ، دبی و PLC لندن و نیز استاندارد چارترد بانک دوبی در قالب قراردادهای وام تامین و پرداخت شده ظرف مدت 3 ساله احداث گردیده است.

نیروگاه از نوع گازی سیکل باز و قابل تبدیل به سیکل ترتیبی ، مشتمل بر 6 واحد توربین و ژنراتور گازی  159 مگاواتی مدل V94/2 آنسالدو در زمینی به ابعاد یک کیلومتر در یک کیلومتر در منطقه مبارکه و در 70 کیلومتری جنوب غربی اصفهان در مجاورت پست چهلستون احداث گردیده است.

سرمایه گذاران خارجی با تشکیل و راه اندازی شرکت پروژه "نیروگاه جنوبی اصفهان" به عنوان مجری قرارداد ECA ای سی ای(تبدیل انرژی) وظیفه طراحی ، مهندسی ، تامین مالی ، تامین تجهیزات ، ساخت و راه اندازی ، مدیریت و بهره برداری 20 ساله و در پایان این مدت انتقال نیروگاه به توانیر را عهده دار بوده و شرکت توانیر نیز طبق قرارداد وظیفه تامین سوخت رایگان برای نیروگاه ، تامین زمین و تحصیل مجوزهای مربوطه و خرید برق تولیدی نیروگاه با قیمت توافق شده را به عهده گرفته است.

به گزارش مهر اولین واحدهای این نیروگاه از تاریخ 17/5/84 با شبکه سنکرون شدن و فروش برق را از تاریخ 25/10/84 شروع کرده اند و سایر واحدها نیز تا قبل از تابستان سال جاری تولید و انتقال برق را به شبکه انجام داده اند به نحوی که تا پایان دی ماه گذشته کلا بیش از 3 میلیون و 175 هزار مگاوات ساعت برق مورد نیاز کشور را تامین کرده و تا 20 سال آینده نیز با ظرفیت سالیانه حدود 6 میلیون مگاوات ساعت به عنوان یکی از تولید کنندگان عمده برق به شبکه سراسری متصل و فعال خواهد بود.

سرمایه گذاری نیروگاه جنوب اصفهان مجوز قانونی تشویق و حمایت از سرمایه گذاران خارجی (SIPPA) را در تاریخ 28/12/82 تحصیل نموده و همچنین پرداخت های توانیر در قبال ظرفیت و برق فروخته شده در این نیروگاه مورد تضمین وزارت اموراقتصاد و دارایی قرار گرفته است.

کد مطلب 442688

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