ارسال ۱۷ تن آرد برای تامین نان زائران اربعین به عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد جعفری اظهار داشت: میزان ۱۷ تن آرد مورد نیاز برای تامین نان مصرفی زائران امام حسین در اربعین سالجاری در اختیار ستاد عتبات عالیات استان مازندران قرار داده می شود تا موکب های شناسنامه دار بتوانند از این طریق آرد مورد نیاز خود را تهیه کنند.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۲ با بیان این مطلب اظهار داشت: این موکب ها مسئولیت اسکان هزاران زوار مازندرانی اربعین حسینی و تغذیه آنها را بر عهده دارند، لازم بذکر است این میزان آرد طبق سال گذشته با همکاری انجمن صنفی کارخانجات آرد استان تامین می شود.

وی تصریح کرد: موکب های مردمی مذکور برای توزیع آرد مورد نیاز برای تولید نان مصرفی تامین شده توسط شرکت غله منطقه ۲ در مسیر نجف تا کربلا مستقر خواهند شد و اقدامات یاد شده در راستای برگزاری باشکوه مراسم اربعین سالار شهیدان است.