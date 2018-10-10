آمار مبتلایان به اختلالات اضطراب و افسردگی در حال افزایش است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حاجبی ظهر چهارشنبه در همایش بزرگداشت سی‌امین سالگرد ادغام خدمات سلامت روان در نظام مراقبت‌های بهداشتی اظهار داشت: امروز با شیوع اختلال اضطراب و افسردگی در کل دنیا مواجهیم به طوری که امسال جمعیت این دو اختلال به ۶۱۵ میلیون نفر می رسد.

وی با بیان اینکه جمعیت بیماران مبتلا به اختلال اضطراب و افسردگی در سال ۱۹۹۰ به ۴۱۵ میلیون نفر می رسید، ادامه داد: در کمتر از سه دهه حدود ۵۰ درصد به جمعیت مبتلایان به اختلالات روانی اضافه شده است.

مدیر کل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت تصریح کرد: به دلیل تغییر کردن سبک زندگی مردم و مواجه شدن با حجم زیادی از مهاجرینی که از روستاها به شهرها آمدند و در حاشیه شهرها ساکن شدند، با شیوع آسیب های اجتماعی و مشکلات سلامت روان مواجه شویم که در این زمینه به طور جدی در طرح تحول سلامت این نوع بیماران دیده شدند.

وی بیان داشت: براساس آمار ثبت شده در وزارت بهداشت،‌ بالغ بر ۵.۱۲ میلیون نفر در گروه سنی ۱۵ تا ۶۴ سال مبتلا به اختلالات روانپزشکی هستند.

حاجبی ادامه داد: همچنین طبق اطلاعات به دست آمده در سال ۹۱، حدود دو سوم مبتلایان به اختلالات روانی طی یک سال هیچ گونه خدمتی دریافت نکردند.

مدیر کل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت افزود: سازمان جهانی بهداشت و بانک جهانی معتقدند سرمایه گذاری در حوزه سلامت روان، تنها به سلامت کمک نمی کند بلکه به اقتصاد نیز کمک می کند و کارشناسان معتقدند آنچه که به عنوان توسعه پایدار می شناسیم بدون سلامت روان امکان پذیر نیست.

وی گفت: طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت و بانک جهانی، به طور متوسط در دنیا سه درصد از بودجه سلامت در تمام کشورها به سلامت روان اختصاص پیدا می کند درصورتی که در کشورهای پیشرفته ۱۰ تا ۱۵ درصد و به طور میانگین هفت درصد از بودجه سلامت به سلامت روان اختصاص دارد.

حاجبی گفت: بر پایه غربالگری که در اصفهان طی کمتر از یک سال توسط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شده است حدود ۲۲۰ هزار نفر بیمار مبتلا به اختلال روانی شناسایی که از این تعداد ۱۲۰ هزار نفر آنها تحت مراقبت قرار گرفته اند.

وی گفت: این در حالی است که در سال ۹۱ و قبل از برنامه تحول نظام سلامت در کل کشور تنها ۴۰۰ هزار مورد به عنوان مبتلایان به اختلال روانپزشکی شناسایی شده بودند که این نشان دهنده اقدامات ارزنده ای بوده است که در طول دوره برنامه تحول نظام سلامت صورت گرفته است و امیدواریم در آینده بتوان تمامی مبتلایان را شناسایی و تحت مراقبت و کنترل درآوریم.