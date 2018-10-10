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۱۸ مهر ۱۳۹۷، ۱۷:۱۶

در حاشیه نشست اقتصادی ترکیه-آفریقا؛

رؤسای جمهوری ترکیه و اتیوپی در استانبول دیدار کردند

رؤسای جمهوری ترکیه و اتیوپی در استانبول دیدار کردند

رؤسای جمهوری ترکیه و اتیوپی در حاشیه نشست اقتصادی ترکیه-آفریقا در استانبول دیدار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه امروز چهارشنبه با «مولاتو تشومه» رئیس جمهوری اتیوپی دیدار و گفتگو کرد.

در بیانیه صادره از سوی دفتر ریاست جمهوری ترکیه در این خصوص آمده است: این دیدار در حاشیه نشست دو روزه کاری و اقتصادی ترکیه- آفریقا در استانبول صورت گرفت.

اگرچه مطابق با اعلام دفتر ریاست جمهوری ترکیه، این دیدار پشت درهای بسته و بدون حضور خبرنگاران صورت گرفت به مدت یک ساعت و ۱۰ دقیقه به طول انجامید؛ اما توسعه و تعمیق مناسبات آنکارا با آفریقا و مشارکت این کشور در قاره سیاه محورهای اصلی دیدار مذکور بوده است.

کد مطلب 4426893

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