رؤسای جمهوری ترکیه و اتیوپی در استانبول دیدار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه امروز چهارشنبه با «مولاتو تشومه» رئیس جمهوری اتیوپی دیدار و گفتگو کرد.

در بیانیه صادره از سوی دفتر ریاست جمهوری ترکیه در این خصوص آمده است: این دیدار در حاشیه نشست دو روزه کاری و اقتصادی ترکیه- آفریقا در استانبول صورت گرفت.

اگرچه مطابق با اعلام دفتر ریاست جمهوری ترکیه، این دیدار پشت درهای بسته و بدون حضور خبرنگاران صورت گرفت به مدت یک ساعت و ۱۰ دقیقه به طول انجامید؛ اما توسعه و تعمیق مناسبات آنکارا با آفریقا و مشارکت این کشور در قاره سیاه محورهای اصلی دیدار مذکور بوده است.