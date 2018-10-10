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۱۸ مهر ۱۳۹۷، ۱۷:۲۰

گزارش خبرنگار مهر از اندونزی؛

زندی: فینال حق کاکوش بود/ کسب نخستین مدال کلاس w1 خوشحالم کرد

زندی: فینال حق کاکوش بود/ کسب نخستین مدال کلاس w1 خوشحالم کرد

قهرمان رقابت‌های کلاس W1 تیراندازی باکمان گفت: کسب نخستین مدال این کلاس اینقدر خوشحالم کرد که اگر می‌توانستم خدا را در آغوش می‌گرفتم.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اندونزی، محمدرضا زندی پس از کسب مدال طلای رقابت های کلاس W1 تیراندازی باکمان بازی های پاراآسیایی جاکارتا اظهار داشت: رقابت خیلی سختی داشتم و با شرایط آب و هوایی جاکارتا از لحاظ فیزیکی خسته شده بودیم اما خدا را شکر که صاحب مدال طلا شدم.

وی افزود: پس از کسب مدال طلای این کلاس که برای نخستین بار به دست می‌آمد اینقدر خوشحال شدم که اگر می‌توانستم خدا را در آغوش می‌گرفتم.

ملی پوش تیراندازی باکمان کشورمان با اشاره تمرینات زیادی که انجام داده است، گفت: اردوهای متوالی را پشت سرگذاشتم و از یک سال گذشته در کیش تمرین کردم تا با شرایط آب و هوایی جاکارتا آشنا و آماده شوم.

وی ادامه داد: وقتی مدال طلا را کسب کردم چهره اعضای خانواده ام برایم تداعی شد.

زندی درباره حریف چینی اش اظهار داشت: روی حریف کره ایم حساب می کردم اما پیش از فینال او را شکست دادم. حریف کره ای به نظر من بهتر از چین بود.

وی با ابراز خرسندی از کسب مدال طلا و برنز کلاس W1 توسط او و کاکوش گفت: خیلی خوشحال کننده بود که یک طلا و یک نقره می گرفتیم اما کاکوش مقابل حریف کره‌ای شکست خورد و در رده بندی با چین رقابت کرد. حریف چینی کاکوش ضعیف تر از کره ای بود. فکر می کنم حق کاکوش رقابت در فینال بود.

کد مطلب 4426894

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