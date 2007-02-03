به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم باشکوه یگانهای هوایی، دریایی و زمینی ارتش جمهوری اسلامی از مقابل جایگاه و تمثال رهبر کبیر انقلاب و مقام معظم رهبری رژه رفتند و آمادگی و اقتدار خود را به نمایش گذاشتند.

در بخشی از پیام سرلشگر عطالله صالحی، فرمانده ارتش جمهوری اسلامی به این صبحگاه عمومی و سراسری آمده است:سپاس ایزد منان را که ارتش توانمند و مقتدر جمهوری اسلامی ایران ضمن طی نموند مدارج ترقی و اقتدار و افتخار و خلق حماسه های بی نظیر و جاودان در عرصه سرنوشت ساز و شکوهمند دفاع مقدس و دوران درخشان سازندگی در مسیر خودکفایی و آمادگی کامل گام برداشته و با استفاده از قدرت ایمان و انگیزه کارکنان خویش ، توانمندی های گسترده نظامی کشور برای مقابله با هرگونه تهدید بیگانگان نشان داده است"

در فراز دیگری از پیام سرلشگر صالحی تصریح شده است"اعتقاد راسخ داریم که ارتش جمهوری اسلامی ایران با پیشینه ولایی و پشتوانه مردمی ، تنها ارتش مکتبی جهان و مقتدرترین ارتش تدافعی اسلامی است".

در این مراسم همچنین نسبت به مقام شامخ شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ادای احترام شد.