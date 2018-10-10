افتتاح حداقل ۶ پروژه عمرانی در نیمه دوم سال

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران اعلام کرد: در ادامه روند تکمیل پروژه های نیمه تمام عمرانی طبق برنامه زمان بندی جدید، پروژه احداث ادامه شمالی بزرگراه شهید صیاد شیرازی و تقاطع های مربوطه که پس از قریب به ۲ سال توقف عملیات اجرایی این روزها در مراحل نهایی عملیات اجرایی است، تا پایان مهرماه سال جاری برای تردد خودروها گشوده خواهد شد.

بر اساس این گزارش، متعاقب این گشایش ترافیکی، پروژه های احداث زیرگذر جنوب به جنوب بزرگراه یادگار امام(ره)، احداث دوربرگردان غرب به غرب بزرگراه امام رضا(ع) و ایمن سازی پایه های پل تقاطع بزرگراه شهید خرازی با رودخانه وردآورد نیز تا پایان آذرماه امسال تحویل شهروندان می شوند.

برنامه ارزیابی، اولویت بندی و زمان بندی اتمام پروژه های نیمه تمام عمرانی به گونه ای تدوین شده است که در ۳ ماهه چهارم سال ۹۷ نیز تعداد دیگری از پروژه‌های نیمه کاره از قبیل تقاطع غیرهمسطح بلوار علامه عسگری با جاده قدیم قم(باقرشهر) و تقاطع غیرهمسطح بزرگراه شهید حکیم با بلوار المپیک به بهره برداری برسند.