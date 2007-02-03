نیروهای مسلح برای دفاع از کشور آمادگی و انسجام کامل دارند

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ رضا خرم طوسی، جانشین رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران بعد از حضور در صبحگاه عمومی واحدهای مختلف ارتش در جمع خبرنگاران ، به بیان دیدگاههای خود پرداخت.

جانشین رئیس ستاد مشترک ارتش در ابتدای سخنان خود، ضمن گرامیداشت ایام پیروزی انقلاب اسلامی و دهه مبارکه فجر، هدف از برگزاری صبحگا مشترک و سراسری ارتش در کل کشور را نمایش آمادگی و اقتدار نیروهای مسلح توصیف کرد.

وی اظهار داشت: اینکه امروز ارتش در خدمت ملت و تحت تدابیر رهبر ملت قرار دارد و بر خلاف رژیم طاغوت، وابسته به بیگانگان نیست، جای شکر و سپاسگذاری دارد.

وی در پاسخ به سئوالی در خصوص آمادگی های ارتش در برابر تهدیدات احتمالی اظهار داشت: ارتش جمهوری اسلامی ایران آمادگی بسیار خوبی دارد و در بهترین سطح ممکن از اقتدار و انسجام قرار دارد.

سرتیپ خرم طوسی اظهار داشت:امروز ما هیچ گونه تهدیدی را در مقابل نیروهای مسلح کارا نمی دانیم و ارتش کاملا برای دفاع از کشور آماده است.

جانشین رئیس ستاد مشترک ارتش گفت: امروز ارتش جمهوری اسلامی همه تجهیزات لازم را ، خود تولید می کند و روی پای خود ایستاده است.

وی در بخش دیگری از این گفتگو، بخشی از برنامه های ارتش جمهوری اسلامی در دهه فجر را چنین اعلام کرد: گلباران هوایی مزار شهدا در سراسر کشور، حضور گسترده فرماندهانت و آحاد کارکنان ارتش با لباس نظامی در صفوف نماز جمعه، راهپیکایی نمادین جمعی از فرماندهان ، مسئولین و کارکنان نیروی هوایی از ستاد نیروی نیروی هوایی در خیابان پیروزی به سمت مدرسه علوی، محل اقامت امام راحل(ره) ، دیدار با مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا به مناسبت روز نیروی هوایی.

امیر سرتیپ خرم طوسی حضور جمعی از کارکنان و فرماندهان نیروی هوایی با لباس نظامی در روز 19 بهمن در معابر عمومی شهر تهران و اهدای گل و شربت به مردم به منظور گرامیداشت خاطره 19 بهمن را از دیگر برنامه های در نظر گرفته شده، معرفی کرد.

جانشین رئیس ستاد مشترک ارتش در بخش پایانی سخنان خویش بخشش اضافه خدمت انضباطی کارکنان وظیفه ارتش در ایام دهه فجر را، برنامه دیگر ارتش در دهه فجر عنوان کرد.