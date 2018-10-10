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۱۸ مهر ۱۳۹۷، ۱۷:۲۸

گزارش خبرنگار مهر از اندونزی؛

متقیان: رکورد قهرمانی آسیا در پرتاب وزنه را ارتقاء دادم

متقیان: رکورد قهرمانی آسیا در پرتاب وزنه را ارتقاء دادم

دارنده مدال طلای پرتاب دیسک بازی های پاراآسیایی گفت: با رکوردهایی که امروز ثبت کردم، رکورد مسابقات قهرمانی آسیا را ارتقا دادم.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اندونزی، هاشمیه متقیان پرتابگر دیسک ایران بعد از کسب مدال طلا گفت: رقابت سختی داشتم چون چهار نفر در کلاس من بودند و رکورد نزدیک به رکورد من زدند و همین کار را برای رسیدن به مدال طلا سخت کرده بود اما خوشحالم که به مدال طلا رسیدم.

متقیان همچنین ادامه داد: خوشبختانه در این مسابقات توانستم علاوه بر کسب مدال رکورد مسابقات قهرمانی آسیا را ارتقا بدهم.

وی درباره حضورش در بازی های پارالمپیک ۲۰۲۰ گفت: در توکیو فقط می توانم در پرتاب نیزه حضور داشته باشم اما با بررسی هایی که خودم و مربی ام داشتیم در توکیو هم کسب مدالم در پرتاب نیزه تقریبا قطعی است.

متقیان درباره شروع تمریناتش برای بازی های پارالمپیک ۲۰۲۰ ادامه داد: باید چند روزی را استراحت کنم. در این مدت خیلی به من سخت گذشت و واقعا نیاز به استراحت دارم تا دوباره ریکاوری کنم و بتوانم با قدرت به مسابقات برگردم.

کد مطلب 4426923

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