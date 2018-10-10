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۱۸ مهر ۱۳۹۷، ۱۷:۰۱

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران:

شبکه های درمانی تخصصی در غرب مازندران ایجاد می شود

شبکه های درمانی تخصصی در غرب مازندران ایجاد می شود

عباس آباد - رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: برای توسعه سرانه درمانی در غرب استان شبکه های تخصصی درمانی ایجاد می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس موسوی عصر چهارشنبه در آیین گشایش بیمارستان ۵۰ تخت خوابه  آیت الله خامنه ای عباس آباد ضمن قدر دانی از حضور وزیر بهداشت و دیگر دستاندرکاران  گفت: این پروژه از سال ۹۱ آغار و با ۷۰ میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارات ملی و استانی به بهره برداری رسید.

وی افزود:این بیمارستان در زمینی به مساحت ۱۰ هزار متر مربع در ۵ هزار و ۸۰ متر زیر بنا ساخته شده و شامل آزمایشگاه ، درمانگاهها و بخشهای تخصصی است و در آبان ماه نیروهای تخصصی در این بیمارستان آغاز بکار خواهند کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران  گفت: در جهت توسعه سرانه درمانی غرب مازندران در پی ایجاد شبکه تخصصی درمانی در غرب مازندران هستیم.

با حضور وزیر بهداشت ۱۵ پروژه درمانی، بهداشتی و آموزشی و رفاهی در شهرهای مختلف استان مازندران در حال بهره برداری است.

کد مطلب 4426930

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