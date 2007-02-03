دیدار سرنوشت ساز ایران و قزاقستان/ شکست بانوان ایران مقابل حریفان

به گزارش خبرنگار مهر، هفدهمین دوره رقابتهای بین المللی دهه فجر ازروز گذشته با حضور 92 ورزشکار از 17 کشور جهان درسالن 17 شهریور شهراصفهان آغاز شده که در رقابتهای صبح امروز در بخش بانوان ، ورزشکاران تیم ایران صاحب 4 شکست در بخش انفرادی شدند البته مسابقات دوبل هم از صبح امروز آغاز شده که یک بازی می تواند سرنوشت تیم بانوان را برای کسب مقام دراین دیدارها زیاد کند. تیم دوبل بانوان ایران درصورت برد درمقابل تیم قزاقستان شانس دست یافتن به مقام سوم مشترک را خواهد داشت.

دراین دیدارها حنانه کبیری ازایران درمقابل ورزشکاری از اسلواکی متوقف شد، الهه شکیبا و فرانوش شهبازی مغلوب ورزشکارانی ازسریلانکا شدند، الهه زمانی هم دراولین بازی بخش انفرادی خود صبح امروز یک شکست را مقابل ورزشکاری از قزاقستان پذیرفت.

در رقابتهای صبح امروز سحر زمانیان مقابل راضیه یحیایی از ایران به پیروزی رسید. نکیسا سلطانی نیز مقابل حنانه کبیری پیروز شد. ورزشکار قزاقستانی از بدمینتون بازسریلانکایی برد وسائول از قزاقستان نیز مغلوب آنا از پرتغال شد.

این مسابقات به مدت سه روز در این شهر ادامه خواهد داشت که طی آن بدمینتون بازان کشورهای فرانسه، آلمان، پرتغال، الجزایر، اسکاتلند، ارمنستان، اسلواکی، بحرین، آذربایجان، پاکستان، سریلانکا، سوریه، افغانستان، قزاقستان، عراق و ترکمنستان به همراه تیم ملی ایران به رقابت می پردازند.