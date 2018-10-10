به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه فرانسوی لوفیگارو امروز به نقل از کاخ الیزه اعلام کرد: ترمیم کابینه فرانسه پس از ۱۲ اکتبر سال جاری (۲۰ مهر ماه) به انجام خواهد رسید.

روزنامه فرانسوی لوفیگارو در این باره به نقل از الیزه اعلام کرد: پس از اینکه امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه از سفر ارمنستان بازگردد، به ترمیم کابینه اقدام خواهد کرد.

بر اساس اعلام کاخ الیزه، در ترکیب جدید کابینه فرانسه افرادی جابجا خواهند شد و این تغییر بعد از پایان تعطیلات آخر هفته (اواسط هفته آینده) انجام می شود.

این درحالیست که «جرارد کلمب» (Gérard Collomb) وزیر کشور فرانسه هم چندی پیش اعلام کرد که سال آینده از کابینه امانوئل ماکرون رئیس جمهوری کشورش کناره گیری خواهد کرد.

وی هدف خود از این اقدام را حضور در رقابت های انتخاباتی شهرداری «لیون» اعلام کرده بود.

این درحالی است که با توجه به صمیمی بودن روابط وی با ماکرون و نیز استعفاهای وزرای محیط زیست و ورزش کابینه فرانسه، اقدام مذکور به مثابه چالش دیگری برای رئیس جمهوری فرانسه به شمار می رود.

چندی پیش، وزیر محیط‌ زیست فرانسه پس از اعلام استعفای خود در این باره گفته بود که به دلیل نا امیدشدن از تعهدات توخالی محیط‌ زیستی در این کشور به اقدام مذکور مبادرت ورزیده است.

در همین راستا، «لارا فلسل» (Laura Flessel) وزیر ورزش فرانسه هم در ماه گذشته میلادی اعلام کرد که بنا بر دلایل شخصی از سمت خود کناره‌ گیری می‌کند.