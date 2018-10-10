به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، وزارت دفاع ترکیه امروز چهارشنبه در بیانیه ای اعلام کرد: تمامی تلاش های ما در راستای برقراری صلح پایدار و مستمر در ادلب مطابق با توافق سوچی بی وقفه ادامه دارد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع ترکیه در این خصوص آمده است: روند خروج سلاح های سنگین مطابق توافق سوچی از منطقه عاری از سلاح در ادلب امروز به اتمام رسید.

این در حالیست که رؤسای جمهوری روسیه و ترکیه ۱۵ سپتامبر سال جاری میلادی (۲۴ شهریور ماه) در شهر «سوچی» روسیه درباره ایجاد یک منطقه غیرنظامی و نیز خط تماس میان معارضان و نیروهای دولتی سوریه در استان ادلب واقع در سوریه موافقت کردند.