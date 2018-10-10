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۱۸ مهر ۱۳۹۷، ۱۷:۴۹

وزارت دفاع ترکیه:

خروج سلاح‌های سنگین از منطقه عاری از سلاح در ادلب به اتمام رسید

خروج سلاح‌های سنگین از منطقه عاری از سلاح در ادلب به اتمام رسید

وزارت دفاع ترکیه دربیانیه ای اعلام کرد: خروج سلاح‌های سنگین مطابق توافق سوچی از منطقه عاری از سلاح در ادلب به اتمام رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، وزارت دفاع ترکیه امروز چهارشنبه در بیانیه ای اعلام کرد: تمامی تلاش های ما در راستای برقراری صلح پایدار و مستمر در ادلب مطابق با توافق سوچی بی وقفه ادامه دارد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع ترکیه در این خصوص آمده است: روند خروج سلاح های سنگین مطابق توافق سوچی از منطقه عاری از سلاح در ادلب امروز به اتمام رسید.

این در حالیست که رؤسای جمهوری روسیه و ترکیه ۱۵ سپتامبر سال جاری میلادی (۲۴ شهریور ماه) در شهر «سوچی» روسیه درباره ایجاد یک منطقه غیرنظامی و نیز خط تماس میان معارضان و نیروهای دولتی سوریه در استان ادلب واقع در سوریه موافقت کردند.

کد مطلب 4426963

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