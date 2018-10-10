اربعین فرصتی مناسب برای انتقال گفتمان های انقلابی است

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم آبفروش عصر چهارشنبه در گردهمایی خادمان فرهنگی اربعین در بیرجند بیان کرد: دشمنان داخلی و خارجی دست به دست هم داده اند تا اربعین سال جاری را سخت کنند.

وی بابیان اینکه اربعین اقتدار شیعه است، اظهار کرد: جریان اربعین جریان شیعی را شکل می دهد.

دبیر ستاد اربعین قرارگاه خاتم الاوصیا افزود: بستری مناسب تر از اربعین برای گفتمان های دینی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه باور و اعتقاد حضرت اقا نسبت به نقش مردم برای مسئولان جا نیفتاده است، اظهار کرد: نگاه امامین با نگاه امروزی مسئولان فاصله زیادی دارد اما اربعین به این شرایط قدرت دیگری می دهد.

دبیر ستاد اربعین قرارگاه خاتم الاوصیا بیان کرد: مسئولان باید مشق هایی که امام برای آن ها تکلیف کرده را بنویسند.

وی با بیان اینکه مردم بازوی حاکمیت هستند، اظهار کرد: وقتی شور و عشق در مردم وجود دارد، مردم باید تسهیل گری کنند تا این اشتیاق در سایه ولایت به ثمر بنشیند.

آبفروش با بیان اینکه هر دولت تکلیف دارد امنیت و سلامت مردم خود را در هر نقطه حفظ کند، گفت: در شرایطی که میلیون ها مردم برای فرصتی اندک در کشور دیگر حضور پیدا می کنند، تکلیف دولت چیست؟

وی با بیان اینکه چهار هزار نفر خادم افتخاری برای برگزاری مراسم اربعین داریم، اظهار کرد: اربعین فرصتی ایده ال برای به رخ کشیدن توان تخصصی شده امروز جبهه فرهنگی- مردمی انقلاب است.

آبفروش با بیان اینکه" الحسین اجمعنا" شعار سال جاری است، بیان کرد: اربعین فرصتی برای جمع شدن است که هر کس با هر توان باید خودش را به غافله اربعین برساند.

وی با بیان اینکه خادمان فرهنگی مرد کارهای بزرگ برزمین مانده هستند، گفت: توان و تلاش هیئت و موسسه را سر کار های بر زمین مانده اربعین بگذارید.

آبفروش با بیان اینکه باید برای برگشت زائرها در داخل کشور برنامه ریزی شود، افزود: در مسیر برگشت زائران موکب برپا شود.

وی با بیان اینکه رسالت خادمان فرهنگی این است که زائران منفعل را فعال کنند، افزود: هر زائر باید پیامی برای انتقال گفتمان های انقلاب باشد.

دبیر ستاد اربعین قرارگاه خاتم الاوصیا بیان کرد: هر زائر می تواند نایب یک شهید در سفر اربعین باشد که باید مورد توجه زائران قرار گیرد.

وی بیان کرد: ثبت فعالیت های فرهنگی مردمی در موکب های اربعین کار جدیدی است که امسال مورد توجه قرار گرفته است.

آبفروش با بیان اینکه شبکه ساروان ها و موکب داران باید شکل گیرد، اظهار کرد: باید شبکه های واقفین و خیرین شکل گیرد.

وی با بیان اینکه ستاد اربعین، ستادی دائمی است، اظهار کرد: باید حسینیه خراسان جنوبی در نجف و کربلا ایجاد شود و پذیرای زائران باشند.