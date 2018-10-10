صفرزاده: از عملکردم راضی نیستم/ دیگر در ۱۰۰ متر مسابقه نمی دهم 

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اندونزی، به بازی های پاراآسیایی هاجر صفرزاده دونده ۱۰۰ ایران در سومین دوره بازی های پاراآسیایی گفت: مسابقات برایم خیلی سخت شد چون ماده تخصصی من نبود اما با صلاحدید مربیان در مسابقات ۱۰۰ متر شرکت کردم.

او با بیان اینکه از عملکردش راضی نیست ادامه داد: رشته تخصص ام نبود اما با اینحال از خودم بیش از اینها توقع داشتم و این مدال برنز هرگز راضی ام نکرد اما تجربه خوبی بود.

صفرزاده در پاسخ به این سوال که آیا به حضور در این ماده فکر می کند یا نه؟ گفت: نه ترجیح می دهم که دیگر به حضور در این ماده فکر نکنم. همین یک تجربه برای من کافی است.

صفرزاده درباره عملکرد کلی اش در دوی ۴۰۰ متر و ۱۰۰ متر این دوره از بازی های پاراآسیایی ادامه داد: به نظرم عملکردم خیلی راضی کننده نبود و باید برای آینده با برنامه ریزی بهتر و قدرت بیشتری وارد مسابقات شوم.