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۱۸ مهر ۱۳۹۷، ۱۸:۵۷

گزارش خبرنگار مهر از اندونزی؛

صفرزاده: از عملکردم راضی نیستم/ دیگر در ۱۰۰ متر مسابقه نمی دهم 

صفرزاده: از عملکردم راضی نیستم/ دیگر در ۱۰۰ متر مسابقه نمی دهم 

دارنده مدال برنز دوی ۱۰۰ متر در بازی های پاراآسیایی گفت: از عملکردم در این مسابقات راضی نیستم و به نظرم بهتر از این هم می شد نتیجه بگیرم.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اندونزی، به بازی های پاراآسیایی هاجر صفرزاده دونده ۱۰۰ ایران در سومین دوره بازی های پاراآسیایی گفت: مسابقات برایم خیلی سخت شد چون ماده تخصصی من نبود اما با صلاحدید مربیان در مسابقات ۱۰۰ متر شرکت کردم.

او با بیان اینکه از عملکردش راضی نیست ادامه داد: رشته تخصص ام نبود اما با اینحال از خودم بیش از اینها توقع داشتم و این مدال برنز هرگز راضی ام نکرد اما تجربه خوبی بود.

صفرزاده در پاسخ به این سوال که آیا به حضور در این ماده فکر می کند یا نه؟ گفت: نه ترجیح می دهم که دیگر به حضور در این ماده فکر نکنم. همین یک تجربه برای من کافی است. 

صفرزاده درباره عملکرد کلی اش در دوی ۴۰۰ متر و ۱۰۰ متر این دوره از بازی های پاراآسیایی ادامه داد: به نظرم عملکردم خیلی راضی کننده نبود و باید برای آینده با برنامه ریزی بهتر و قدرت بیشتری وارد مسابقات شوم.

کد مطلب 4426968

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