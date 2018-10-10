به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اندونزی، احسان موسی نژاد پس از پیروزی مقابل حریفی از کره جنوبی گفت: رقیب من در دیدار نهایی بسیار سرسخت بود. او قهرمانی پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو و ۲۰۱۲ لندن را در کارنامه خود دارد و تجربه بالایی هم داشت. اما ما یک سال است که داریم تمرین می کنیم و با زحمات فراوان سرمربی و مربی عزیزم تمام نقاط ضعف و قوت حریفان را درآوردیم.

وی افزود: همین زحمات است که باعث شده بتوانم قهرمان دو دوره پارالمپیک را شکست دهم. تنها دو سال است وارد رشته جودو شده ام، اما حریفم تجربه بسیار بالایی داشت و هر چه به آخر دیدار نزدیک شدیم، بدنش رو به تحلیل رفت و توانستم در تایم طلایی آن هم با اخطار او را شکست دهم.

وی بیان کرد: جا دارد از کادر فنی تیم آقای حاج یوسف زاده و معابی بسیار تشکر کنم که آنها از نظر فنی، یک دنیا هستند. همچنین از آقای خسروی وفا رئیس کمیته پارالمپیک و آقای مظلومی رئیس فدراسیون نابینایان تشکر می‌کنم که اردوهای تمرینی و هتل های بسیار خوبی را در این مدت برای ما فراهم کردند.

جودوکار دسته منهای ۱۰۰ کیلوگرم کشورمان اظهار داشت: تنها کمبود ما برگزاری اردو های برون مرزی و انجام کمپ های مشترک است. ما باید در اردو های بین المللی حضور پیدا کنیم و بدنمان به تن حریفان قدرتمند دنیا بخورد تا به تجربه مان افزوده شود.

موسی نژاد در پایان با اشاره به برگزاری مسابقات جهانی که کمتر از یک ماه دیگر در کشور پرتغال برگزار می شود گفت: از همین حالا باید خود را برای آن رقابت‌ها آماده کنیم تا بتوانیم در مسابقات جهانی هم خوش بدرخشیم.