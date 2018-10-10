به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحسن محمودی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه هماهنگی و اجرایی چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی شهرستان ورامین که با حضور کلیه نهاد ها و دستگاه های دولتی برگزارشد، بیان کرد: ۱۳ آبان امسال باید برای همیشه در ذهن ها ماندگار شود، امسال که چهل سالگی انقلاب اسلامی را جشن می گیریم این پیام را به تمام جهان باید برسانیم که این نظام با قدرت به کار خود ادامه می دهد و از کسی نیز ترس و یا هراسی ندارد.

امام جمعه موقت ورامین گفت: فرماندهان ما در جنگ تحمیلی به فکر امکانات نبودند به این فکر بودند که چگونه برای سربلندی کشور فعالیت کنند، امروزه همه مسئولان ما باید این روحیه را داشته باشند.

محمودی اضافه کرد: ۱۳ آبان در تاریخ انقلاب اسلامی جایگاه مهمی دارد و حرکت دانشجویان برای تسخیر لانه جاسوسی کار بزرگی بوده است، این اقدام انقلابی باید برای قشر دانشجو به عنوان یک مدال پرافتخار باید جاودان بماند و این قشر مهم و حساس در روز ۱۳ آبان به همگان نشان بدهند که همچنان پای انقلاب هستند.

وی بیان کرد: باید امروز برای جوانان تشریح شود، که برای چه شعار « مرگ بر آمریکا» را می دهیم و این موضوع مهم و حساس یک کار جهادی را می طلبد که همه مسئولان و مردم باید پای کار بیایند، این یک وظیفه برای همگان است.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت فضای مجازی اشاره کرد و گفت: امروز باید در فضای مجازی فعالیت بیشتری داشته باشیم، که اگر این طور نشود، از قافله عقب مانده ایم، امروز جنگ اصلی در فضای مجازی رقم می خورد.

وی اضافه کرد: مراسم چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در شرایط کنونی اهمیت بسیاری دارد، که باید همه از مسئولان گرفته تا مردم از خبرنگاران و اصحاب رسانه و روحانیون در کنار یکدیگر برای بهتر برگزار چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی تلاش کنند.