به گزارش خبرنگار مهر، نسبت درآمدهای نفتی به هزینه‌های جاری در سال جاری 62.7 درصد بوده است.

همچنین نسبت درآمدهای نفتی به کل بودجه (شامل استفاده از حساب ذخیره ارزی) از 58.3 درصد امسال به 42.9 درصد در سال آینده کاهش یافته است.

البته دولت از محل سود سهام شرکت ملی نفت 26 هزار و 312.9 میلیارد ریال درآمد در لایحه بودجه 86 پیش بینی کرده که نسبت به سال جاری 11.9 درصد افزایش نشان می دهد.

در عین حال، نسبت درآمدهای غیر نفتی به هزینه‌های جاری در سال جاری 59.6 درصد بوده که در صورت تصویب مجلس این میزان در سال آینده به 74.7 درصد افزایش می یابد.

نسبت درآمدهای غیرنفتی به کل بودجه نیز با 5.2 درصد افزایش نسبت به سال جاری به 42.7 درصد در لایحه بودجه سال 86 گنجانده شده است.

نشریه برنامه در ادامه این گزارش تصریح کرد: در بودجه سال 86 به منظور هدفمند کردن یارانه‌ها، سهم اقشار آسیب پذیر از کالاهای اساسی از 30 به 35 درصد افزایش یافته است. تعداد افراد تحت پوشش سازمان‌های حمایتی نیز از 9 به 11 میلیون نفر در این لایحه در نظر گرفته شده است.

اهداف اصلی در این زمینه کاهش فقر و نابرابری، توزیع عادلانه درآمد، کاهش فاصله دهک های درآمدی، توانمندسازی گروه‌های آسیب پذیر، کمک‌های جبرانی از طریق نظام تامین اجتماعی که در این راستا علاوه بر یارانه معمول، 3 هزار میلیارد ریال نیز پیش بینی شده است.

نشریه برنامه همچنین در این گزارش آورده است: به منظور افزایش سرمایه ‌بانک ها، سپرده‌گذاری 3 میلیارد دلاری در بانک توسعه صادرات، کشاورزی و صنعت و معدن و تلقی 250 میلیون دلار از سپرده گذاری سال گذشته بانک های صنعت و معدن و توسعه صادرات در لایحه بودجه 86 پیش بینی شده است.