۱.۷میلیارد تومان اعتبار به اجرای طرح آبخیزداری دامغان اختصاص یافت

علی‌اکبر عباسی‌راد در گفتگو با خبرنگار مهر، بابیان اینکه طرح آبخیزداری در شمال غرب دامغان اجرا می‌شود، تأکید کرد: در سال جاری و از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی ۱۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان برای اجرای طرح‌های آبخیزداری استان سمنان اختصاص پیدا کرد که سهم دامغان از محل این اعتبارات یک میلیارد و ۷۶۵ میلیون تومان بوده است.

وی تصریح کرد: اجرای طرح حوزه آبخیز اگره در شمال غربی دامغان نخستین محل تأمین اعتبار صندوق توسعه ملی بوده که باهدف جلوگیری از رسوبات به سد خاکی شهید شاهچراغی، تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی و جلوگیری از خطرات فرسایش سیل به پایین‌دست ساخته می‌شود.

اجرای ۴۵۰۰مترمربع سنگ ملات در آگره

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری دامغان بابیان اینکه برای اجرای طرح حوزه آبخیز منطقه اگره چهار هزار و ۵۰۰ مترمکعب سنگ ملات در بخش حوزه سازه به کار می‌رود، تأکید کرد: در بخش بیولوژیک حوزه آبخیز اگره نیز ۱۰۰ هکتار کپه کاری با کمک دامداران منطقه تویه دروار و اگره از هفته آینده آغاز می‌شود.

عباسی‌راد همچنین با تأکید بر اینکه کاشت درمنه، ماشک و سه کاله با هدف افزایش پوشش گیاهی که ۵۰ هکتار در منطقه سیاه کوه تویه دروار انجام می‌شود، بیان کرد: در۵۰ هکتار دیگر در منطقه دانگاه اگره طرح کپه کاری اجرا خواهد شد و در آن از گونه های بومی منطقه شامل درخت اورس و زرشک کوهی استفاده می‌شود.

وی تصریح کرد: توانمندسازی جوامع روستایی از دیگر طرح‌های قابل‌اجرا در کنار طرح آبخیز اگره بوده که به‌زودی تشکیل که با هدف ترویج منابع طبیعی، مشارکت در پروژه‌های احیای منابع طبیعی انجام می شود.

رئیس منابع طبیعی دامغان به اجرای طرح بنچ مارک به طول ۱۰ کیلومتر در آگره نیز اشاره کرد و گفت: این طرح با هدف حفاظت مشارکتی همراه با نصب بنچ مارک مرز اراضی ملی و مستثنیات در منطقه سرخده اجرا می‌شود که برای این امر ۹ پلاک به مساحت ۱۹ هزار هزار و ۲۷۶ هکتار مورد کاداستر قرار می‌گیرد.