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۱۸ مهر ۱۳۹۷، ۱۸:۴۰

پنتاگون: ۸۰% از جنگنده‌های کلیدی آمریکا آمادگی رزمی داشته باشند

پنتاگون: ۸۰% از جنگنده‌های کلیدی آمریکا آمادگی رزمی داشته باشند

وزیر دفاع آمریکا با صدور دستوری خواستار آمادگی ۸۰% از جنگنده‌های کلیدی این کشور همراه با قابلیت های رزمی آن ها شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، «جیمز ماتیس» وزیر دفاع آمریکا با صدور دستوری خواستار آمادگی ۸۰% از جنگنده های کیلدی این کشور در راستای حفظ قابلیت های رزمی آن ها شد.

بر اساس اعلام این رسانه، وزیر دفاع آمریکا این دستور را خطاب به نیروی هوایی و دریایی این کشور صادر کرد و بر این اساس از ان ها خواسته است تا در ۱۲ ماه اینده آمادگی های خود را افزایش دهند.

هواپیماهائی که در این دستور رئیس پنتاگون آمده اند، عبارتند از: جنگنده‌ های «اف-۳۵»، «اف-۲۲»، «اف-۱۶» و « اف-۱۸».

 براساس این گزارش، سال گذشته کمتر از نیمی از جنگنده‌ های اف-۲۲ آمریکا قابلیت اجرای عملیات داشته و یک جنگنده اف-۳۵ این کشور نیز ماه گذشته سقوط کرده است.

کد مطلب 4426993

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