به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، «جیمز ماتیس» وزیر دفاع آمریکا با صدور دستوری خواستار آمادگی ۸۰% از جنگنده های کیلدی این کشور در راستای حفظ قابلیت های رزمی آن ها شد.

بر اساس اعلام این رسانه، وزیر دفاع آمریکا این دستور را خطاب به نیروی هوایی و دریایی این کشور صادر کرد و بر این اساس از ان ها خواسته است تا در ۱۲ ماه اینده آمادگی های خود را افزایش دهند.

هواپیماهائی که در این دستور رئیس پنتاگون آمده اند، عبارتند از: جنگنده‌ های «اف-۳۵»، «اف-۲۲»، «اف-۱۶» و « اف-۱۸».

براساس این گزارش، سال گذشته کمتر از نیمی از جنگنده‌ های اف-۲۲ آمریکا قابلیت اجرای عملیات داشته و یک جنگنده اف-۳۵ این کشور نیز ماه گذشته سقوط کرده است.