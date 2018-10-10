به گزارش خبرگزاری مهر، «سلطان العبدلی الغامدی» فعال عربستانی ضد ریاض در گفتگویی با روزنامه الشرق قطر گفت: آنچه بر جمال خاشفجی آمد به علت ترس مقامات عربستان از دفتر خاطراتش که حاوی اسرار حکومتی عربستان به سبب نزدیکی وی به دوایر دولتی عربستان به مدت قریب به ۳۰ سال است، بود. مقامات خواستند که طومار خاشقجی در هم پیچیده شود تا اسراری برملا نشود.

وی افزود: من از دفترجه خاطرات خاشقجی مطلع بودم و ایده نوشتن خاطرات پس از آن صورت گرفت که مقامات محدودیت های شدیدی ضد وی روا داشتند و وی را مجبور به طلاق از همسرش کردند. آنچه بر سر خاشقجی آمد در واقع پیامی از سوی مقامات ریاض برای معارضان سعودی خارج از عربستان بود که ببینید بر سر خاشقجی که نزدیک به حکومت بود پس از مخالفت با سیاست های حکومت چه آمد و شما معارضان بدترین سرنوشت را خواهید داشت و نوبت شما هم فرا خواهد رسید.

الغامدی تاکید کرد: خاشقچی کشته شده راه حق است و مردی میانه رو با کلام نافذ بود. ترورها موضوع جدیدی از سوی مقامات سعودی نیست که سرآغاز آن از ناصر السعید الشمری که یک فعال بود شروع شد که در بیروت ربوده و ناپدید شد و آخرین آن هم الشیخ سفر بن عبدالرحمن الحوالی بود که در زندانهای عربستان به سبب گفتن کلمه حق کشته شد. حتی خانواده های معارضان نیز در امان نماندند.

وی از جامعه جهانی خواست که به عربستان برای توقف این اقدامات علیه معارضان سعودی فشار وارد کند.

الغامدی افزود: مقامات ریاض دوست ندارند که هیچ ندای ضد سیاست های کنونی عربستان بشنوند و به دنبال خفه کردن همه نداهای حق طلبانه در داخل و خارج عربستان هستند. من اینجا در انگلیس تهدید به قتل شده ام و این تهدیدات از طریق شبکه های اجتماعی و نیز تماس تلفنی بوده است. این تهدیدات ثبت و به مقامات پلیس انگلیس تحویل داده شده تا از من حمایت شود. حوادث زیادی ضد معارضان رخ داده از جمله سوقصد به سعد الفقیه و محمد المسعری و برخی دیگر است. این تهدیدات و دیگر تلاش های مقامات ریاض که با هدف دست برداشتن ما از حق طلبی است راه به جایی نخواهد برد و عزم و اصرار ما را بیشتر می کند.

این معارض عربستانی گفت: محمد بن سلمان، عربستان را به سوی ویرانی و ورطه نابودی سوق می دهد. وی فردی لجوج و عنادورز است که منافع امت برایش اهمیتی ندارد و خود را فوق همه می داند. وی از جانب وزارت خارجه، کشور، دفاع و همه هیئت ها و نهادها در عربستان سخن می گوید. تعامل وی با غرب از طریق پرداخت پول است.

وی از مردم عربستان خواست که به مبارزه ادامه دهند و ترس را کنار بگذارند.