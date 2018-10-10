نوری: خوشحالم توانستم خودم را در بخش جودوی نابینایان اثبات کنم 

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اندونزی، وحید نوری در فینال مسابقات منهای ۹۰ کیلوگرم جودوی نابینایان حریف قدرتمند خود از ازبکستان را شکست داد و قهرمان شد. وی پس از کسب مدال طلا گفت: حریفم دارنده نشان برنز پارالمپیک ریو بود و رنکینگ ۲ جهان را داشت اما توانستم او را در دو دقیقه ایپون کنم و به مدال طلا برسم.

نوری با اشاره به اینکه از سال ۱۳۸۷ وارد رشته جودو شده است، بیان داشت: من در ده سال گذشته در مسابقات افراد بینا شرکت داشتم و توانستم در این مدت سه بار قهرمان، دو بار نایب قهرمان و یک بار سوم ایران شوم. اما به خاطر مشکلات چشمی که داشتم مبارزه با افراد بینا برایم سخت بود و نتوانستم حقم را در مسابقات برون مرزی بگیرم.

نوری با اشاره به اینکه امسال اولین بار است که با کلاسبندی B۲ پای به مسابقات جودوی نابینایان گذاشته است گفت: مسابقات پاراآسیایی جاکارتا اولین حضور من در بخش نابینایان بود و خوشحالم توانستم خودم را در این قسمت نیز اثبات کنم.

وی در ارتباط با تفاوت های رقابت جودوی افراد بینا با نابینا گفت: از نظر قوانین تفاوتی با هم ندارند اما از نظر سبک مبارزاتی، جودوی نابینایان یک لول سبکتر است. به این معنا که ما در جودوی نابینایان گارد هم را می‌گیریم، اما در جودوی افراد بینا باید از هم فاصله بگیریم و داور اجازه نمی دهد گارد حریف را در اختیار داشته باشیم. همین امر سبب می شود حضور نابینایان در رقابت های افراد سالم کمی دشوار باشد.

وحید نوری در پایان اظهار داشت: خوشحالم توانستیم مردم ایران را شاد کنیم و این مهم به دست نیامد مگر با زحمات کادر فنی و مربیان عزیزم. تا بیست روز دیگر مسابقات جهانی پرتغال را پیش رو داریم و پس از آن تمام تمرکز خود را بر روی پارالمپیک توکیو خواهم گذاشت