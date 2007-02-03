حجم عمده معاملات در بورس کشاورزی نقدی است

دبیر کل بورس کشاورزی در گفتگو با خبرنگار"مهر" در مورد نقدی بودن معاملات صورت گرفته در بورس کشاورزی ‌گفت:‌ این در حالی است که در ماه گذشته و به منظور افزایش حجم معاملات مدت دار در بورس ،‌هیئت مدیره بورس کشاورزی دستور العملی را برای انجام معاملات به صورت سلف به تصویب رسانده که به استان ها نیز ابلاغ شده است .

احمد کبیری با اشاره به پایین بودن حجم معاملات در بورس کشاورزی‌ افزود:‌ درمجموع و درطول فعالیت دو ساله بورس کشاورزی ، بورس ازحجم پایین معاملات برخورداربوده است به طوریکه علی رغم افزایش 20 درصدی حجم معاملات بورس کشاورزی در شش ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته اما در چهار ماهه دوم سال روند معاملات کندتر بوده است .

به گفته وی، حجم معاملات صورت گرفته در چهار ماهه دوم سال (مهر ، ‌آبان ، ‌آذر و دی ) در بورس کشاورزی ،‌‌ ماهانه 5/4 تا 5 میلیارد تومان بوده است .

کبیری تاکید کرد:‌ همچنان منتظر تصمیم شورای اقتصاد برای ورود شکر به بورس کشاورزی هستیم .