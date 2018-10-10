به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، مایک پنس معاون دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا امروز اعلام کرد: در صورت درخواست ریاض، آمریکا آماده اعزام گروهی از بازرسان (اف‌بی‌آی) برای کمک به حل پرونده «جمال خاشقچی» روزنامه‌نگار عربستانی منتقد این کشور هستیم.

معاون رئیس‌جمهوری آمریکا در پاسخ به سئوال «هیو هیوت» خبرنگار معروف آمریکایی مبنی بر اینکه «درصورت درخواست ریاض از واشنگتن برای بررسی پرونده جمال خاشقجی، آیا آماده اعزام بازرسان اداره تحقیقات فدرال یا پلیس اف‌بی‌آی هستید؟» گفت: آمریکا آماده است تا برای تحقیق درباره پرونده جمال خاشقچی هر کمکی را انجام دهد.

پنس ضمن ابراز نگرانی عمیق از سرنوشت خاشقجی که در تاریخ ۲ اکتبر پس از ورود به کنسولگری عربستان سعودی در استانبول مفقود شده است، اظهار داشت: جامعه جهانی در انتظار پاسخی درباره سرنوشت اوست.

معاون ترامپ در ادامه افزود: احتمال قتل وی در ترکیه، اصحاب مطبوعات در سراسر جهان و تمام حامیان حقوق بشر را دچار نگرانی عمیق کرده است. هنوز اطلاع خاصی از سرنوشت او نداریم. منتظر پاسخ هستیم. آمریکا از شنیدن این ماجرا بسیار متاثر است.