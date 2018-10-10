به گزارش خبرگزای مهر به نقل از آناتولی، یائو جینگ، سفیر چین در پاکستان روز چهارشنبه در یک نشست خبری اعلام کرد که کشورش مخالفتی با حضور و سرمایه‌گذاری عربستان در دالان اقتصادی چین-پاکستان ندارد.

دالان اقتصادی چین-پاکستان شامل برنامه‌های عمرانی و تجاری در پاکستان به ارزش ۶۴میلیارد دلار است که طرح‌هایی را در حوزه‌ حمل و نقل از جمله توسعه بندر گوادر در جنوب پاکستان و گسترش شبکه ریلی و همچنین احداث چندین نیروگاه برقی بزرگ را شامل می‌شود و قرار است با سرمایه‌گذاری مشترک پکن و اسلام‌آباد دنبال شود.

سفیر چین در عین حال گفته است که کشورش تلاش دارد تا دالان اقتصادی و تجاری پاکستان را از طریق افغانستان به دیگر کشورهای آسیای مرکزی نیز پیوند زند و در این راستاد علاوه بر عربستان از سرمایه‌گذاری کشورهای آسیای مرکزی نیز در این طرح مشترک استقبال می‌کند.

ماه گذشته در جریان سفر عمران خان، نخست وزیر پاکستان به عربستان، مقامات اسلام‌آباد اعلام کردند که از ریاض برای مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه اقتصادی مشترک با چین دعوت کرده‌اند، هرچند مقامات ریاض مشارکت با چین در طرح اقتصادی پاکستان را رد کرده و گفتند که بدنبال انعقاد توافقات دوجانبه و جداگانه با پاکستان برای اجرای طرح‌های اقتصادی هستند.

گفته شده طرح مورد نظر سعودی‌ها برای سرمایه‌گذاری در پاکستان شامل توسعه بندر گوادر و ساخت یک شهرک نفتی در این منطقه و یک پالایشگاه بزرگ خواهد بود که در حال حاضر ریاض و اسلام‌آباد بر سر جزئیات آن در حال مذاکره و گفتگو هستند.