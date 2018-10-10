بارش باران و لغزندگی سطح جاده عامل تصادف اتوبوس راهیان نور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش، علی رمضانی بارش باران و لغزندگی جاده عامل تصادف اتوبوس حامل دانش آموزان بستان آباد استان آذربایجان شرقی اعلام وعنوان کرد: این اتوبوس که حامل ۴۰ نفر دختر دوره دوم متوسطه و در حال حرکت به منطقه تمرچین آذربایجان غربی بود بر اثر بارش باران و لغزندگی جاده در ورودی شهر تبریز دچار سانحه شد.

وی افزود: در این حادثه متاسفانه یک دانش آموز و نیز یک خانم مربی که نماینده سپاه بود جان خود را از دست دادند.

رمضانی تصریح کرد: این اتوبوس همه مجوز های لازمه را دریافت و تحت نظارت سامانه کنترل اردوها اقدام به حرکت نموده بود و ناظر اردو نیز در اتوبوس حضور داشته است و از این نظر هیچ قصوری صورت نگرفته است.

وی خاطرنشان کرد: سایر دانش آموزان مصدوم نیز به صورت سرپایی مداوا شدند.

طبق اخبار تکمیلی آمار فوتی این حادثه ۲ دانش آموز و یک مربی است.