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۱۸ مهر ۱۳۹۷، ۱۹:۲۷

مدیر کل فرهنگی وهنری، اردوها و فضاهای پرورشی:

بارش باران و لغزندگی سطح جاده عامل تصادف اتوبوس راهیان نور

بارش باران و لغزندگی سطح جاده عامل تصادف اتوبوس راهیان نور

مدیر کل فرهنگی و هنری، اردوها و فضاهای پرورشی وزارت آموزش و پرورش بارش باران و لغزندگی جاده را عامل تصادف اتوبوس حامل دانش آموزان اعزامی به اردوی راهیان نور اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش، علی رمضانی بارش باران و لغزندگی جاده عامل تصادف اتوبوس حامل دانش آموزان بستان آباد  استان آذربایجان شرقی اعلام وعنوان کرد: این اتوبوس که حامل ۴۰ نفر دختر  دوره دوم متوسطه  و در حال حرکت به منطقه تمرچین آذربایجان غربی  بود بر اثر بارش باران و لغزندگی جاده در ورودی شهر تبریز دچار سانحه شد.

وی افزود: در این حادثه متاسفانه یک دانش آموز  و نیز یک خانم مربی که نماینده سپاه بود جان خود را از دست دادند.  

رمضانی تصریح کرد: این اتوبوس همه مجوز های لازمه را دریافت و تحت نظارت سامانه کنترل اردوها اقدام به حرکت نموده بود و ناظر اردو نیز در اتوبوس حضور داشته است و از این نظر هیچ قصوری صورت نگرفته است.
وی خاطرنشان کرد: سایر دانش آموزان مصدوم نیز به صورت سرپایی مداوا شدند.

طبق اخبار تکمیلی آمار فوتی این حادثه ۲ دانش آموز و یک مربی است.

کد مطلب 4427048
نورا حسینی

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