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۱۸ مهر ۱۳۹۷، ۲۰:۰۱

صربستان معافیت روادید برای شهروندان ایران را لغو کرد

صربستان معافیت روادید برای شهروندان ایران را لغو کرد

وزیر کشور صربستان از لغو معافیت روادید برای شهروندان ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «نبوجسا استفانوویچ» (Nebojsa Stefanovic) وزیر کشور صربستان امروز چهارشنبه اعلام کرد: معافیت روادید برای شهروندان ایران لغو شده است.

وزیر کشور صربستان با بیان اینکه حکم مذکور امروز در روزنامه رسمی صربستان منتشر شده است، گفت:صربستان از شهروندان ایران بار دیگر درخواست صدور روادید خواهد کرد.

وی در ادامه ادعا کرد: برخی از آنان از معافیت ویزا برای ورود به صربستان سوءاستفاده کرده‌اند.

گفتنی است توافقنامه معافیت روادید میان ایران و صربستان در سال ۲۰۱۷ امضاء و پروازهای مستقیم میان بلگراد و تهران نیز در مارس سال جاری میلادی برقرار شد.

بر اساس ادعای این خبرگزاری، تلاش تعدادی از شهروندان ایران برای رفتن به دیگر کشورهای اروپایی از طریق صربستان باعث لغو معافیت روادید برای آنان شده است.

کد مطلب 4427051

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