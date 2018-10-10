قیمت مصوب گوشت قرمز در کهگیلویه و بویراحمد اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیرو مباحث مطرح شده در جلسه تنظیم بازار که عصر چهارشنبه برگزار شد و متعاقب آن تشکیل جلسه ای با حضور دستگاه های متولی، قیمت گوشت بر اساس قیمت استان های مجاور و آنالیزهای انجام شده اعلام شد.

بر اساس این مصوبه قیمت گوشت بره و بزغاله هر کیلوگرم به قیمت ۵۴۰۰۰ تومان، گوشت بز و میش هر کیلو ۴۴۰۰۰ تومان و گوشت گاو هر کیلو ۴۲۰۰۰ هزار تومان مصوب و اعلام شد.

همچنین بر اساس این مصوبه قصابان مکلفند قیمت ها را به شکل بزرگ و خوانا در معرض دید خریداران قرار دهند و فاکتور فروش با قیمت واحد و نوع گوشت برای مصرف کننده صادر شود.

این صورتجلسه می افزاید: قصابان مکلف به رعایت قیمت متانسب با نوع گوشت هستند.

همچنین در صورت تقاضا برای گوشت گوساله و کشتار واقعی آن، قیمت هر کیلوگرم ۵۵ هزار تومان تعیین شد.

در پایان جلسه تنظیم بازار مسئولان استانی از چند فروشگاه بزرگ در شهر یاسوج بازدید کردند.