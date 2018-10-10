هشدار روسها به آمریکایی ها درباره تحرکات در شرق فرات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «ماریا زاخارووا»، سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران ضمن ابراز نگرانی نسبت به تحرکات نظامیان آمریکایی در شرق فرات در سوریه، اظهار داشت که واشنگتن با ایجاد پایگاه‌های دائمی در شرق فرات در حال حمایت از برخی نیروهای ضددولتی است.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه در این ارتباط اظهار داشت که وضعیت در شرق فرات به مرحله هشدار رسیده و حقیقت آن که آمریکا با حمایت از برخی نیروهای ضددولتی بدنبال کنترل این منطقه است.

زخارووا اقدامات واشنگتن در شرق فرات را در راستای تاسیس یک شبه دولت در آن منطقه عنوان کرد که با قانون اساسی سوریه در تضاد است و چشم انداز مثبت برای حل سیاسی بحران سوریه را از بین می‌برد.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه همچنین اقدامات آمریکا در شرق فرات را باعث برهم زدن نظم جمعیتی منطقه دانست که می‌تواند باعث تنش در میان سایر اقوام غیرکردی از جمله اعراب و آشوریان سوری ساکن در آن منطقه شود، هرچند به گفته زاخارووا در حال حاضر نیز نارضایتی‌ها نسبت به اقدامات نیروهای تحت حمایت و وابسته به آمریکا در شمال سوریه بسیار زیاد است.