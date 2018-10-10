صدور پروانه صلاحیت حرفه ای پرستاری حق مسلم سازمان صنفی است

به گزارش خبرگزاری مهر، طاهره زاهدصفت در نشست شورای عالی نظام پرستاری که روز چهارشنبه در محل سازمان نظام پرستاری برگزار شد، با اشاره به تلاش های صورت گرفته از سوی دکتر عابدی نماینده مجلس شورای اسلامی و سازمان نظام پرستاری در خصوص برگزاری نشستی با حضور معاون کل وزارت بهداشت، معاون پرستاری، مدیریت برنامه و بودجه و امور استخدامی کشور در محل کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که هفته گذشته در راستای بررسی مسائل و مشکلات کمبود نیروی پرستاری بالین برگزار شد، اظهار داشت: در حال حاضر تعادلی استاندارد بین گروه صف و ستاد در دانشگاه ها و بیمارستان ها وجود نداشته و در این نشست با توجه به ارائه آمار دقیقی از کمبود نیروی پرستاری در کشور و اصلاح نسبت پرستار به تخت و جمعیت مقرر گردید که در ۲ هفته آینده نشست مجدد در وزارت بهداشت با حضور مسئولین مربوطه برگزار خواهد شد تا براساس بودجه برنامه ریزی لازم برای تامین و جذب این گروه صورت پذیرد .

رئیس شورای عالی نظام پرستاری با درخواست مجدانه از معاونت پرستاری وزارت بهداشت جهت واگذاری بخش اجرایی صلاحیت حرفه ای به سازمان نظام پرستاری آن را حق مسلم سازمان صنفی دانست و اظهار امیدواری کرد با توافق های صورت گرفته در نشست های قبل این امر هر چه سریع تر تحقق پذیرد.

وی در خصوص موضوع فعالیت و شیوه نظارت سازمان کل بر فعالیت تعاونی اعتباری نظام پرستاری و رفع نگرانی سپرده گذاران و سهامداران این تعاونی خاطر نشان کرد : درمصوبه شورای عالی طبق بند یک مصوبه مورخ ۹۷/۳/۳۰ این شورا موضوع فوق توسط معاونت حقوقی سازمان نظام پرستاری پیگیری و گزارش خواهد شد.

زاهدصفت در ادامه با اشاره به ارائه گزارش مالی ، مالیاتی و بیمه سازمان افزود: به منظور اجرای الزامات حسابرسی سازمان مصوب شد پس از توافق و هماهنگی سازمان نظام پرستاری با یکی از بانک های عامل، کلیه هیأت مدیره های نظام پرستاری سراسر کشور موظف به افتتاح حساب در بانک مذکور به نام هیأت مدیره نظام پرستاری شهرستان مربوطه با معرفی سازمان هستند تا زمینه تهیه صورت های مالی تلفیقی فراهم گردد. بدیهی است کمافی السابق حق برداشت از حساب فقط برعهده هیأت مدیره صاحب حساب بوده و تعهدات مالی قانونی و مالیاتی بر عهده هیأت مدیره خواهد بود.

وی یادآور شد: در شورای عالی مصوب گردید که هیأت مدیره نظام پرستاری مرند مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال جهت خرید زمین و ساخت دفتر آن هیأت مدیره برابر قوانین سازمان و هیأت مدیره نظام پرستاری جیرفت مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون ریال جهت فروش، تغییر و تبدیل مهمانسرا برابر قوانین سازمان هزینه نماید.

رئیس شورای عالی نظام پرستاری تصریح کرد: موضوع ممنوعیت اشتغال کارکنان دولت در شرکت های غیرتجاری هیأت مدیره های نظام پرستاری طرح و به کمیسیون حقوقی شورای عالی جهت بررسی دقیق و ارائه گزارش ارجاع گردید.

وی افزود: موضوع عدم بکارگیری بازنشستگان در مناصب اجرایی سازمان طرح و جهت بررسی دقیق تر و ارائه راهکار به کمیسیون حقوقی و هیأت بازرسی شورای عالی ارجاع گردید.

زاهد صفت خاطر نشان کرد: از دیگر مباحث جلسه امروز شورای عالی ، بررسی و ارائه گزارش عملکرد حوزه کارآفرینی سازمان بود که توسط دکتر محمدی در راستای دریافت ایده و بکارگیری آن و ایجاد درآمد زایی و استقلال مالی سازمان بیان گردید.