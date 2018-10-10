به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار سلسله هچنین امروز از مدرسه استثنایی «مهر» الشتر بازدید کرد و در جریان مشکلات و نحوه آموزش کودکان استثنایی قرار گرفتند.

شریف خسروی در جمع معلمین و کارکنان و دانش آموزان این مدرسه گفت: بعضی از کارها به عنوان شغل حساب نمی شود و آنها را باید به عنوان ایثار یاد کرد.

وی با بیان اینکه کار برای دانش آموزان استثنایی نوعی جهاد و ایثار است، تصریح کرد: امیدوار کردن دانش آموزان و ایجاد امید در دل آن ها در تاریخ ماندگار می ماند و مهمترین کار ایجاد انگیزه در دانش آموزان است.

بازدید از کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان

فرماندار سلسله همچنین امروز چهارشنبه به مناسبت هفته کودک از کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان شهرستان سلسله بازید کرد.

شریف خسروی در این بازدید با اشاره به اینکه کودکان آینده این سرزمین را می سازند و باید خوب تربیت شوند، اظهار داشت: تلاش کنیم که فرزندانمان بر اساس آموزه های دینی پرورش پیدا کنند.

وی با بیان اینکه باید کودکان خود را با بیان داستان های حماسه های ملی با افتخارات سرزمین ایران اسلامی آشنا کنیم و در این میان نقش پدران و مادران و همچنین مربیان پرورشی خیلی مهم است، تصریح کرد: باید از کودکی برای تربیت و پرورش فرزندان این سرزمین تلاش کنیم.