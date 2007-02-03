چاوز خرید موشک های پیشرفته از روسیه را تایید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه ، رسانه های محلی ونزوئلا شب گذشته گزارش دادند : این اقدام بخشی از برنامه بهسازی تسلیحات قدیمی به منظور حفاظت از سایتهای استراتژیک این کشورمانند پالایشگاه های نفتی و سدهای برق آبی است .



هوگو چاوز پنج شنبه اعلام کرد: " ما خواهان خرید موشکهای بسیار پیشرفته از روسیه برای دفاع از خود ،تاسیسات نفتی و دیگر تاسیسات استراتژیک هستیم " .



وی همچنین ضمن تمجید ازعملکرد موشکهای روسی خاطر نشان کرد : این موشکها از مسافتهای چند کیلومتری در هدف گیری اشتباه نمی کنند .



گزارشهای رسانه ها حاکی است که روسیه قراردادهای نظامی به ارزش تقریبی 3 میلیارددلار آمریکا با ونزوئلا امضاء کرده است .



در سال 2006 ، ونزوئلا24 فروند هواپیمای سوخوی ، 30 فرونده جنگنده ، 53 بالگردهای نظامی MI-24 و100 هزار قبضه اسلحه نیمه خود کار کلاشینکف از روسیه خریداری کرد .