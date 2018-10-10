ترامپ: با مقام ارشد سعودی گفتگو داشتم/ اوضاع بسیار بدی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دقایقی پیش در اظهاراتی در واکنشی دیرهنگام به قتل «جمال خاشقچی» روزنامه‌نگار عربستانی منتقد این کشور اعلام کرد: می‌خواهم از حقیقت ناپدید شدن خاشقجی آگاه شوم.

رئیس جمهوری آمریکا ادامه داد: در این راستا با مقام ارشد سعودی گفتگو داشتم.

وی در ادامه تصریح کرد: اوضاع بسیار بدی است. موضوع خاشقجی اهمیت زیادی دارد و تا دستیابی به نتیجه، آن را پیگیری خواهیم کرد. قصد دعوت از «خدیجه چنگیز» همسر خاشقچی به کاخ سفید را دارم. شاهدان عینی می‌ گویند که روزنامه نگار سعودی وارد کنسولگری عربستان در استانبول شده، اما هرگز از آن خارج نشده است. برای کشف حقیقت ماجرای ناپدید شدن روزنامه نگار سعودی، از نزدیک با مقامات ترکیه نیز در تماس خواهیم بود.

جمال خاشقجی روزنامه‌نگار «واشنگتن پست» روز سه‌شنبه ۲ اکتبر جاری به منظور انجام امور رسمی خود به سرکنسولگری عربستان سعودی در استانبول وارد و از آن خارج نشده است.

انتشار خبر ناپدید و کشته شدن خاشقجی بعد از ورود به کنسولگری عربستان در استانبول موجی از واکنشهای منفی جهانی علیه رژیم سعودی را به دنبال داشته است.